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7 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Askerdeki ölümle ilgili ihlâl kararı

06 Kasım 2018, Salı 17:00
Anayasa Mahkemesi, bir yakını askerde vefat eden başvurucuların hayat hakkı kapsamında etkili soruşturma yükümlülüğü ile adil yargılanma haklarının ihlâl edildiğine karar verdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Uşak Güre Jandarma Karakol Komutanlığında askerlik yapan İ.B, 8 Ekim 2012’de Astsubay Çavuş Ö.D. ve er Z.Y. ile devriye görevine çıktı. İ.B, devriye sırasında kendini araçtan attığı belirtilerek Uşak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren ve ameliyat edilen İ.B, 15 Ekim 2012’de vefat etti. Askerî savcılıkça başlatılan soruşturmada, psikolojik sorunları olan İ.B’nin olayın ardından hastaneden önce karakola götürüldüğü ve bir süre burada bekletildiği belirlendi. Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen raporda, olaydan sonra karakolda geçirilen sürenin kişinin ölümüne bir etkisinin olmadığı belirtildi.

 

AA

Etiketler: anayasa mahkemesi
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