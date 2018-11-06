Askerdeki ölümle ilgili ihlâl kararı

Anayasa Mahkemesi, bir yakını askerde vefat eden başvurucuların hayat hakkı kapsamında etkili soruşturma yükümlülüğü ile adil yargılanma haklarının ihlâl edildiğine karar verdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Uşak Güre Jandarma Karakol Komutanlığında askerlik yapan İ.B, 8 Ekim 2012’de Astsubay Çavuş Ö.D. ve er Z.Y. ile devriye görevine çıktı. İ.B, devriye sırasında kendini araçtan attığı belirtilerek Uşak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren ve ameliyat edilen İ.B, 15 Ekim 2012’de vefat etti. Askerî savcılıkça başlatılan soruşturmada, psikolojik sorunları olan İ.B’nin olayın ardından hastaneden önce karakola götürüldüğü ve bir süre burada bekletildiği belirlendi. Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen raporda, olaydan sonra karakolda geçirilen sürenin kişinin ölümüne bir etkisinin olmadığı belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 88

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.