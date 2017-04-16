Askeri araca terör saldırısı: 3 askerimiz ve 1 korucumuz yaralandı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaletepe bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca rekatatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker ile 1 güvenilk korucusu yaralandı.

Çukurca İlçesi'nin Irak sınırında bulunan Kaletepe üs bölgesinde akşam saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından askeri araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda üs bölgesine gittiği belirtilen askeri araçta bulunan 2 jandarma uzman erbaş, 1 piyade sözleşmeli er ve 1 güvenlik korucu yaralandı. Yaralı asker ve güvenlik korucusu Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma uzman erbaşlardan birinin durumunu ağır olduğu belirtildi. Saldırıdan sonra kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı DHA

Okunma Sayısı: 527

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.