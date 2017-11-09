Askeri birlikte ölüm

İzmir'de 57'nci Topçu Tugay Komutan Yardımcılığı'nda top bakımı sırasında meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti.

İzmir'in Menemen ilçesindeki 57'nci Topçu Tugay Komutan Yardımcılığı'nda top bakımı sırasında fırlayan metal parçanın göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralanan işçi 33 yaşındaki Onur Varol, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Menemen'deki 57'nci Topçu Tugay Komutan Yardımcılığı'nda, rutin top bakımı sırasında sıkışan gaz nedeniyle fırlayan metal parça, evli ve 1 çocuk babası işçi Onur Varol'un göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Varol, kaldırıldığı Menemen Devlet Hastanesi'nde öldü. Varol'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Talihsiz işçinin Manisa'nın Akhisar ilçesinde toprağa verilecek.

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