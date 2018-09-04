Askeri sevkiyat Suriye sınırına ulaştı

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank yüklü askeri konvoy Hatay'a ulaştı.

Çeşitli kentlerden gönderilen tank yüklü tırlar, İskenderun ilçesine geldi. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri konvoy, sınır ilçelerine doğru hareket etti. Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes gözlem noktalarıyla, sınır hattındaki birliklere beton blok sevkiyatı sürüyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirilen 12 ton ağırlığında ve 4 metre yükseklikteki dev bloklar, tırlarla gözlem noktaları ile sınır birliklerine gönderildi. AA

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