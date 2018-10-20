Askerî vesayet hortlatılıyor mu?

Avukat Cüneyt Toraman, Danıştay 8. Dairesi’nin verdiği ‘Öğrenci Andı’ kararını “Rezalet” olarak yorumladı ve “Bu durum resmÎ ideolojinin ve askerÎ vesayetin hortlatılması anlamına geliyor” dedi.

Danıştay 8. Dairesi ilköğretimde okutulan ‘Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Millî Eğitim’den gelen açıklamaya göre kararın uygulanıp uygulanmayacağı henüz belli değil. Hukukçular, Avukat Cüneyt Toraman, Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı ve İHD EŞ Başkanı Eren Keskin, Danıştay’ın bu kararını doğru bulmadıklarını söyledi. 28 Şubat dâvâlarında avukatlık yapan Cüneyt Toraman, Danıştay 8. Dairesi’nin verdiği bu kararı “Rezalet” olarak yorumluyor.

Avukat Cüneyt Toraman

“Bu durum resmî ideolojinin ve askerî vesayetin hortlatılması anlamına geliyor” diyen Toraman, “Yargı neyi esas alır? Tek parti dönemlerinin askerî vesayetini mi yoksa evrensel hukuk kurallarını mı esas alması gerekir? Yargıçlar karar verirken ideolojik kimlikleri üzerlerinden çıkartmak zorundadır. Bu, yargı bağımsızlığının, tarafsızlığının temel ilkelerinden biri. Kendi ideolojilerine göre karar veremez. İdeolojik görüşleri olabilir, ama bugün bu ideolojik şablonun, bakış açısının yargı kararına intikal ettiğini görüyoruz. Bir hukukçu olarak utanıyorum.”

Avukat Eren Keskin:

Danıştay’ın kararını doğru bulmuyoruz

İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı avukat Eren Keskin, “Özellikle AKP ile ulusalcı çekirdek devlet yapısının uzlaşmaya gitmesiyle birlikte siyasî alanda değişiklikler ortaya çıkmaya başladı. Burada yargının da bağımsız olmadığını ve siyasi iradenin yargıyı etkilediğini düşündüğümüzde Danıştay’ın almış olduğu bu karar bana şaşırtıcı gelmedi. Andımızın bu coğrafyadaki çocuklarımızı tek bir kimlik içerisine hapseden anlayışın sonucu olduğunu düşünüyoruz. Danıştay’ın kararını doğru bulmuyoruz.”

Avukat Cavit Tatlı:

Danıştay’daki arkadaşların bu kararı her sabah okuması gerekiyor

“Alınan bu karar andı geri getirmez” diyen avukat Cavit Tatlı, çocuklara andın okutulmasının doğru olmadığını belirterek “Bu kararı doğru bulmuyorum. Andın kaldırılma gerekçesini düşündüğümüz zaman gerekçelerin doğru olduğunu düşünüyorum” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre Tatlı, “Ben ‘Andımız’ın mümkünse devletin üst kademesinde olan herkesin sabah işe giderken okuması gerektiğini düşünüyorum. O çocuklar zaten yalan söylemiyorlar. Önemli olan o çocukların beyinlerine bunları yüklemek değil. Bu var zaten. Sorun bizim büyüklerimizde. Danıştay’daki arkadaşlarımızın bu kararı her sabah okuması gerekiyor. Sorun biz büyüklerde” ifadelerini kullandı.