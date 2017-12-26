Askerler neden zehirleniyor?

Kışlalardan hergün zehirlenme haberleri gelirken, son olarak İslÂhiye 106’ncı Topçu Alay Komutanlığı’nda görevli 70 asker, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’in İslâhiye ilçesinde bulunan 106’ncı Topçu Alay Komutanlığı’nda görevli 70 asker, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İstanbul’un Maltepe ilçesindeki 2’nci Zırhlı Tugay’ının taşınması ile Suriye sınırındaki İslâhiye’de bulunan 106’ncı Topçu Alay Komutanlığı’nın Alpay Başaran Kışlasında görevlendirilen 70 asker, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikâyetleri üzerine askerler, çağırılan ambulanslarla İslâhiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada serum tedavisi uygulanan askerlerden çoğunluğu taburcu edilirken, bazıları ise halen kontrol altında tutuluyor. Aydın’da da 15 asker zehirlenmişti Aydın 1. Jandarma Er Eğitim Taburu Komutanlığı’ndaki 15 asker, 24 Aralık günü gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. 1. Jandarma Er Eğitim Taburu Komutanlığı’nda eğitim gören 15 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Efeler ilçesi Topbaşı mevkiinde bulunan 1. Jandarma Er Eğitim Taburu Komutanlığı’nda vatanî görevini yapan bazı askerlerde, dün akşam yemeğinin ardından bulantı, kusma ve yüksek ateş şikayeti görüldü. Bu şikayetlerle birlik içerisindeki revire başvuran 15 asker, Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu, rahatsızlığın kaynağının tesbiti için Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderilen tahlil sonuçlarının beklendiği bildirildi. Yemekler numunelerinin de incelenmeye gönderildiği öğrenildi.

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