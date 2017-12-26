Askerler yine yemekten zehirlendi

Gaziantep' in Islahiye ilçesi'nde 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli 70 kadar asker dün akşam yedikleri akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı..

DHA

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