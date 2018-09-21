"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Askerlere ayran ikram edildi: Obüs ve tanklar Reyhanlı'ya ulaştı

21 Eylül 2018, Cuma 23:55
İdlib sınırındaki askeri birliklere gönderilen komandolar ile zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), obüs ve tanklar Reyhanlı'ya ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen komandolar ile zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), obüs ve tanklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Obüs ve tank yüklü tırlar, zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile askeri araçlardan oluşan konvoy güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesine geldi.

Askeri araçlar Reyhanlı sınır hattına gönderildi.

Askerlere ayran ikram edildi

Sınır mahallesinden geçen askerlere bölge halkı tarafından ayran ikram edildi.

Öte yandan, Reyhanlı ilçesindeki mahallelerde bulunan çocuklar da ellerindeki Türk bayraklarıyla askeri araçlardaki personele sevgi gösterisinde bulundu.

Çocuklar, ''En büyük asker bizim asker'' sloganları attı.

Askeri konvoyun sınır hattındaki geçiş güzergahındaki çocuklar da yola çamurla "vatan" yazdı.

Pamuk tarlasında çalışan Hüseyin Yücel (13) isimli çocuk askerleri çok sevdiklerini söyledi.

Askerlere sevgimizi göstermek için yola çamurla "vatan" yazdık diyen Yücel, ''Onlar her geçtiklerinde alkışlıyoruz, onları çok seviyoruz. Yazdığımız yazıya kayıtsız kalmıyorlar, durup bizimle fotoğraf çektiriyorlar. Allah onları korusun.'' dedi.

AA

Etiketler: reyhanlı, askeri sevkiyat
Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tefrika tuzağından çıkalım

    İsrailli aktivistlerden Filistin'e destek: "Siyonist şeytan işgalci, her işgal sona erer"

    'Almanya ile çok önemli adımların atılacağı yeni bir süreç başladı'

    Kantindeki tehlike: Yapay tatlandırıcı

    Dunya oyun bağımlılığını konusuyor

    İsrail barışı baltalamaya devam ediyor

    Tarihî esere AVM hoyratlığı

    Öğretmenler için anket vakti

    Bursa'da golsüz bereberlik; Erzurum'da 1 golle gelen galibiyet

    Siyaset kampa giriyor

    Karamollaoğlu: ‘Milletin parasıyla aldıysanız kul hakkıdır’

    'İkinci üniversite' için kayıtlar uzatıldı

    İsrail'den yine sert müdahale: 1 Filistinli şehit oldu, 3'ü ağır 21 Filistinli yaralandı

    TÜSİAD: Somut adımlar bekliyoruz

    Hotiç’ten sonra Beta ayakkabı da konkordato istedi

    Her yerde aranıyor: 6'ıncı gününde de Sedanur'dan haber yok

    AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'ittifak' değerlendirmesi

    İmar barışında hesaplama sistemi değişti

    Toplu ulaşım yarın yüzde 50 indirimli olacak

    New York'ta üçlü toplantı yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’den önemli uyarılar
    Cevher İLHAN

    “Kriz-miriz yok”muş…
    Faruk ÇAKIR

    Yanıltma ile nereye kadar?
    Genel

    Tefrika tuzağından çıkalım
    Genel

    Nurşin Camii hatıralarla dolu
    Genel

    Gerçekleri ihtilâlcilerin yüzüne karşı haykırdık
    Şükrü BULUT

    Dolar mı, euro mu?
    Ali FERŞADOĞLU

    Devlet, anayasa ve gönüllü kuruluşlar
    Yasemin YAŞAR

    Arzu ve tutku tuzakları
    Süleyman KÖSMENE

    Fasıklık münafıklık mıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.