Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

Hakkari'de askerleri taşıyan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir yüzbaşı şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir yüzbaşı şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yüzbaşı Burak Bilen'in de içinde bulunduğu otomobil, Derecik beldesi Çamlıkaya mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, Yüzbaşı Bilen ile otomobilde bulunan 2 uzman çavuş yaralandı.
Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yüzbaşı Bilen şehit oldu.
Yaralı 2 askerin hastanedeki tedavisi sürüyor.
AA