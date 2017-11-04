Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

Hakkari'de askerleri taşıyan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir yüzbaşı şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir yüzbaşı şehit oldu, 2 asker yaralandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yüzbaşı Burak Bilen'in de içinde bulunduğu otomobil, Derecik beldesi Çamlıkaya mevkisi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, Yüzbaşı Bilen ile otomobilde bulunan 2 uzman çavuş yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yüzbaşı Bilen şehit oldu. Yaralı 2 askerin hastanedeki tedavisi sürüyor. AA

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