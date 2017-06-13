'Askerlik görevi'ni yaptığı komutanlıkta yakalandı

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Malatya'da askerlik görevini yaptığı komutanlıkta gözaltına alındı.

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan arandığı tespit edilen ve 1 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U'nun Malatya'nın Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde jandarma er olarak görev yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. AA

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