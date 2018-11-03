"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Askerlik şubeleri yarın da mesai yapacak

03 Kasım 2018, Cumartesi 16:45
Askerlik şubelerinde bedelli başvuruları için yarın da mesaiye devam edilecek.

Milli Savunma Bakanlığının, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular yarın da yapılabilecek.

Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, askerlik şubelerinde yarın da işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bedelli askerlik başvuru süreci yarın akşam tamamlanacak.

AA

Etiketler: bedelli askerlik, askerlik şubesi
Okunma Sayısı: 452
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Karikatürler

    Espirilerimizin araştırma önergesini reddediyoruz!

    Ortak açıklama yapıldı: AB'den yaptırım tepkisi

    Motorine de indirim gerekli

    İran'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni iddia

    SP Lideri Karamollaoğlu'ndan sert açıklamalar: Yalakalarla bu ülke ayağa kalkmaz

    ABD koalisyon güçleri Deyr ez-zor'a saldırdı: 15 sivil öldü

    İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ittifak açıklaması

    Başakşehir evinde Beşiktaş'ı tek golle geçti

    Trump'ın 'Yaptırım' paylaşımına cevap Kasım Süleymani'den geldi

    Göç anlaşması hükümet ve cumhurbaşkanını karşı karşıya getirdi

    İran dini lideri Hamaney: ABD değişmedikçe müzakere ihtimali yok

    'ABD, PYD'ye sahip çıkmaya devam edecek'

    Erdoğan: Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacağımızı tekraren vurguladık

    Gazeteler neden kapanıyor?

    Denetimli serbestlik “örtülü af” mı?

    15 Temmuz kampanyası araştırılsın

    Askerlik şubeleri yarın da mesai yapacak

    Bakan Ersoy: Kaçak yapıların nasıl yıkıldığını hep beraber göreceğiz

    Binlerce mezundan yalnızca biri atandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dik duruş
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    Yürek yiyen Sayıştay
    Genel

    Espirilerimizin araştırma önergesini reddediyoruz!
    Genel

    Ortak açıklama yapıldı: AB'den yaptırım tepkisi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Dünyayı ahirete tercih etmek
    Genel

    Müslümanların eğik başını Fuat Hoca yukarı kaldırdı
    Said OKUR

    Fırat Aydınus berbat etti
    Risale-i Nur'dan

    Yedi bin Risale yazılsa, Sünnetin hikmetini bitiremeyecek
    Osman KOYUNCU

    İnsan üzerine bir yorum

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.