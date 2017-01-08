Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, IKBY Başbakanı Barzani ile bir araya geldi

Başbakanlık Ofisi'ndeki görüşme öncesi Yıldırım ve Barzani, basın mensuplarına tokalaşarak poz verdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

"DEAŞ PKK FETÖ sadece Türkiye'nin değil Irak'ın da meselesidir"

Başbakan Yıldırım, daha sonra IKBY Başkanı Barzani ile düzenlediği basın toplantısında "Hem DEAŞ terör örgütü, hem PKK terör örgütü hem de FETÖ, sadece Türkiye'nin meselesi değil, aynı zamanda bu bölgenin de, Irak'ın da, Suriye'nin de meselesidir" diye konuştu.

"PKK'nın Şengal bölgesinde yuvalanması asla kabul edeceğimiz bir şey değildir"

Yıldırım, "PKK'nın Irak topraklarından ülkemize gerçekleştirdiği saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak. Bu terör örgütünün batıya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yuvalanması da asla ve asla kabul edeceğimiz bir şey değildir." dedi.

"PYD'nin Suriye bölgesinde 'oldu bittiler' yapmasına da asla rıza gösteremeyiz"

Başbakan Yıldırım, "PYD'nin Suriye bölgesinde 'oldu bittiler' yapmasına da asla rıza gösteremeyiz. Orada yaşayan Peşmergeleri, Arapları yerinden yurdundan ettiler, adeta bir işgal içerisine girdiler. Tabii adını ne kadar değiştirirse değiştirsin bunların ne yaptıklarını biliyoruz. Bunlar PKK'dan türemiş. İsim değiştirerek işin esasını değiştiremezsiniz. PKK eşittir PYD eşittir YPG." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, IKBY Başbakanı Barzani ile bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile baş başa görüştü.

Başbakanlık Konukevi'ndeki görüşme öncesi IKBY Başbakanı Barzani, Başbakan Yıldırım'ı makam aracından inişinde karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Yıldırım ve Barzani heyetler arası görüşmelere başkanlık etti

Başbakan Yıldırım ile IKBY Başbakanı Barzani, baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Başbakanlık Konukevi'ndeki heyetler arası görüşme öncesi, basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Basına kapalı devam eden görüşme 1 saat sürdü.

Görüşmeye, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye-Irak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Galip Ensarioğlu, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, TİKA Başkanı Serdar Çam ile diğer yetkililer katıldı.