"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

''Asla kabul edeceğimiz bir şey değildir''

08 Ocak 2017, Pazar 13:05
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, IKBY Başbakanı Barzani ile bir araya geldi

Başbakanlık Ofisi'ndeki görüşme öncesi Yıldırım ve Barzani, basın mensuplarına tokalaşarak poz verdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

"DEAŞ PKK FETÖ sadece Türkiye'nin değil Irak'ın da meselesidir"

Başbakan Yıldırım, daha sonra IKBY Başkanı Barzani ile düzenlediği basın toplantısında "Hem DEAŞ terör örgütü, hem PKK terör örgütü hem de FETÖ, sadece Türkiye'nin meselesi değil, aynı zamanda bu bölgenin de, Irak'ın da, Suriye'nin de meselesidir" diye konuştu.

"PKK'nın Şengal bölgesinde yuvalanması asla kabul edeceğimiz bir şey değildir"

Yıldırım, "PKK'nın Irak topraklarından ülkemize gerçekleştirdiği saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak.  Bu terör örgütünün batıya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yuvalanması da asla ve asla kabul edeceğimiz bir şey değildir." dedi.

"PYD'nin Suriye bölgesinde 'oldu bittiler' yapmasına da asla rıza gösteremeyiz"

Başbakan Yıldırım, "PYD'nin Suriye bölgesinde 'oldu bittiler' yapmasına da asla rıza gösteremeyiz. Orada yaşayan Peşmergeleri, Arapları yerinden yurdundan ettiler, adeta bir işgal içerisine girdiler. Tabii adını ne kadar değiştirirse değiştirsin bunların ne yaptıklarını biliyoruz. Bunlar PKK'dan türemiş. İsim değiştirerek işin esasını değiştiremezsiniz. PKK eşittir PYD eşittir YPG." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, IKBY Başbakanı Barzani ile bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile baş başa görüştü.

Başbakanlık Konukevi'ndeki görüşme öncesi IKBY Başbakanı Barzani, Başbakan Yıldırım'ı makam aracından inişinde karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Yıldırım ve Barzani heyetler arası görüşmelere başkanlık etti

Başbakan Yıldırım ile IKBY Başbakanı Barzani, baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Başbakanlık Konukevi'ndeki heyetler arası görüşme öncesi, basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Basına kapalı devam eden görüşme 1 saat sürdü.

Görüşmeye, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye-Irak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Galip Ensarioğlu, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, TİKA Başkanı Serdar Çam ile diğer yetkililer katıldı.

 

AA

Etiketler: binali yıldırım, barzani
Okunma Sayısı: 1338
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘Türk tipi başkanlık’ mecliste

    Bu dert siyaset üstü

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    33 ilde Pazartesi günü tatil: İşte okulların tatil edildiği şehirler...

    Maliye Bakanı biberi suçladı

    İddia: Sürmene’de yanan orman Erdoğan’ın Katar Emiri’ne gösterdiği yer

    Başbakan'dan Irak ve PKK açıklaması

    Eski cumhurbaşkanı Rafsancani öldü

    Çamaşır makinesini otomobilin üzerine attı

    İstanbul beyaza büründü, trafik 'yeşil'e

    "Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır"

    Sürmene'deki orman yangını söndürüldü: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

    Fırat Kalkanı şehidi rahmet ve dualarla...

    Kılıçdaroğlu'ndan 'Yenikapı ruhu' açıklaması

    ''Asla kabul edeceğimiz bir şey değildir''

    Sarıkamış şehitlerine vefa...

    Bağdat yine kan gölüne döndü!

    TSK'dan açıklama: İddialar gerçek dışıdır

    Vefat eden annesinin ardından söyledikleri yürekleri dağladı...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu dert siyaset üstü
    Cevher İLHAN

    “Darbe komisyonu” fiyaskosu
    Faruk ÇAKIR

    Beraber çare bulalım
    Genel

    ‘Türk tipi başkanlık’ mecliste
    Süleyman KÖSMENE

    Alevîler ve Sünnîler kardeştirler
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Fırtınalı bir zaman...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Aksekililer ve Çelebiler
    Yeni Asya'dan Size

    2017 Risale-i Nur yılı olsun
    Risale-i Nur'dan

    Kar ve soğuğun yüzlerce hikmeti var
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Sungur Ağabey ile müşerref olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.