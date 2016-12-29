Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'a tahliye

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Özgür Gündem Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik açılan davada tutuklu yargılanan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan, yazar Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nın tahliyesine karar verdi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan İnan Kızılkaya'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nın ise tahliyesini kararlaştırdı. AA

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