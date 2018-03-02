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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

ATAK helikopterleriyle etkisiz hale getirildiler

02 Mart 2018, Cuma 11:00
'Zeytin Dalı Harekatı' ile Türkiye sınırından uzaklaştırılan teröristlere, kara ve sınır birliklerinin yanı sıra ATAK helikopterleri de havadan ağır darbe indiriyor. ATAK helikopterleri, Afrin'in batısında tespit edilen 9 teröristi, yapılan atışlarla etkisiz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta, 72 savaş uçağıyla Afrin'deki terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatıldı. Harekat kapsamında teröristlerin Hatay, Gaziantep ve Kilis ile olan sınır teması kesilirken, 115 belde, köy, dağ, tepe ve stratejik nokta terör unsurlarından temizlendi. Karadan ilerleyişini sürdüren TSK ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine terör ve teröristle mücadelesinde, sınırda konuşlu birliklerin yanı sıra havadan da savaş uçakları ile milli ve yerli yapım olan ATAK helikopterleri destek sağlıyor. ATAK helikopterleri, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda kara birliklerine yoğun ateş desteği sağlamaya ve PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ’lı teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kara operasyon birliklerine ateş desteği sağlayan ATAK helikopterleri ile son olarak Afrin'in batısında tespit edilen terörist grubuna yönelik yapılan atışlar ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 9 terörist etkisiz hale getirildi.

DHA

Etiketler: zeytin dalı harekatı, operasyon, afrin
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