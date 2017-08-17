Atalay Demirci tahliye edildi; Başsavcılık, Demirci'nin tahliyesine itiraz etti

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanan komedyen Atalay Demirci, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu sanık Demirci'nin mevcut delil durumuna göre yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Sanık Demirci, 1 yıl 12 gündür tutuklu olduğunu, Gülen Hareketinin hiçbir kademesinde görev almadığını, sadece 2000 yılında sonradan Gülen Hareketine ait olduğunu öğrendiği Dünya radyoda program yaparak bu yapıyla tanıştığını savundu. Dünya Radyo'daki programının 7 yıl sürdüğünü anlatan Atalay Demirci, bu süre içerisinde o dönem "cemaat" olarak bildiği Gülen Hareketi ile bağlantılı dershaneler, okullar ve derneklerde gösteri yaptığını ve radyo programcısı olarak yurt dışında düzenlenen birçok programa katıldığını anlattı. Demirci'nin tahliyesine itiraz edildi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Demirci'nin tahliyesine itiraz etti. AA

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