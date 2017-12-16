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16 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Ataşehir Belediye Başkan Vekilli İlhami Yılmaz oldu

16 Aralık 2017, Cumartesi 16:04
Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne CHP'li İlhami Yılmaz seçildi.

Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin 8 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmasının ardından Ataşehir Belediye Meclisi, Başkan Vekili seçimi için toplandı.

Seçimde, CHP Grubu'nun adayı İlhami Yılmaz ile AKP Grubu'nun adayı Mustafa Cavit Arzık aday oldu. 

Seçimin ilk iki turunda 3'te 2 çoğunluk sağlanamayınca salt çoğunluk aranan üçüncü tura geçildi. Bu turda CHP'li İlhami Yılmaz 22 oy, AKP'li Mustafa Cavit Arzık 15 oy aldı. 

Böylece CHP Grubu adayı İlhami Yılmaz, Ataşehir Belediye Başkan Vekili oldu.

İlhami Yılmaz'ın öz geçmişi

İlhami Yılmaz, 1953'te Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamlayan Yılmaz, 1977'de İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans kürsüsünde MBA masterını bitiren Yılmaz, kamuda ve özel sektörde kademeli olarak üst düzey yöneticilik yaptı. 

Yılmaz, 1999'dan itibaren iki dönem Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeliği ve Belediye Meclis Başkanvekilliği; 2009'dan itibaren de iki dönem Ataşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Başkanvekilliği yaptı.

AA

Etiketler: istanbul, ataşehir, belediye, istanbul
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