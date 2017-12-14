Ataşehir Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu

Ataşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 16 Aralık Cumartesi günü toplanacak.

Ataşehir Belediye Meclisi'nin, Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 16 Aralık'ta toplanacağı bildirildi. Ataşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan hukuki süreç gereği Ataşehir Belediye Meclisi'nin, Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçimini gerçekleştirmek üzere bir araya geleceği kaydedildi. Açıklamada, "Ataşehir Belediye Meclisi’nin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere Ataşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda 16. Aralık 2017 saat 14.00’de toplanması İstanbul Valiliği'nce uygun bulundu." denildi. İLGEZDİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI Battal İlgezdi, İçişleri Bakanlığı'nca hakkında mülkiye müfettişlerince düzenlenen raporlar ile adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle 8 Aralık'ta görevden uzaklaştırılmıştı. AA

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