Ateşkes bozulmasın

Birleşmiş Milletler (BM) İnsanÎ İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, “askerÎ bir saldırının önlenmesi” için İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki ateşkesin korunması çağrısında bulundu.

Lowcock, BM’de düzenlenen oturumda, dünyanın, Rusya ve Türkiye’nin Eylül ayında İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki ateşkese varmasından bu yana “nispeten sessiz geçen haftalarda bir ümit ışığı” gördüğünü belirterek ateşkesin korunması çağrısı yaptı. BM İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, askerî bir saldırının, “yıllarca süregelen çatışma, yerlerinden olma ve yoksunluk dolayısıyla halihazırda zayıf düşen bir toplumu harap ederek bölgeye insanî yardım götürme kabiliyetini tamamen yok edeceğini” söyledi. Lowcock, böyle bir saldırının, İdlib’deki milyonlarca kişi için ağır sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

50 bin sivil yardım bekliyor

Lowcock ayrıca Suriye’nin Ürdün sınırında Rukban bölgesine yardım konvoyunun acil erişimine izin verilmesini istedi. Bölgede 50 bin sivilin yıl başından bu yana insanî yardım beklediği ifade ediliyor. ABD’nin BM Daimî Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen de Suriye’nin BM Daimî Temsilcisi Beşar Caferi’nin, rejimin “İdlib’i belirlediği bir zamanda yeniden alacağı” yönündeki açıklamasının “tüyler ürpertici” olduğunu ifade etti. Cohen, “Bu, İdlib’de yaşayan milyonlarca Suriyelinin katlini önlemek için Türkiye ve Rusya tarafından gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes ile açılan fırsat penceresinin kapanacağı anlamına gelir” diye konuştu. Cohen, Suriye’nin İdlib bölgesindeki ateşkese ilişkin anlaşmaya uyulacağına inanmadıklarını belirtti. BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye konulu toplantısında konuşan Cohen, “Suriye ve Rusya, Doğu Guta ve İdlib’de gerilimi azaltma anlaşmasının kendilerini bağlamadığını gösterdi. Onların, (Türkiye ile yapılan) bu askerî anlaşmayı ve Suriye’deki temel basit ilkeleri koruyacağına da inanmıyoruz” dedi. (AA)

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Top atışları ‘dostça mesaj’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Fırat’ın doğusundaki YPG mevzilerine yönelik Türkiye’den yapılan topçu atışlarıyla ilgili olarak “Bu bir uyarı. Hatta Münbiç’te ayak sürüyen ve kuran YPG/PYD/PKK unsurlarının şehri terk etmesi için onları zorlamayan ABD’ye de dostça bir mesaj” dedi.

İlnur Çevik, “Şimdi sıra geldi Fırat’ın doğusuna” başlığıyla yayımlanan yazısında “Fırat Nehri’nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hâkim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini engelleme kapsamında top atışları yapıldı. TSK, Zor Mağar Tepesi’nde terör örgütü tarafından inşa edilen siper ve mevzileri hedef aldı” dedi. “Bu bir uyarı. Hatta Münbiç’te ayak sürüyen ve kuran YPG/PYD/PKK unsurlarının şehri terk etmesi için onları zorlamayan ABD’ye de dostça bir mesaj” görüşünü dile getiren Çevik, şöyle devam etti; “PKK, Fırat’ın doğusunda Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden davranışlar içinde ve ABD bunlara göz yumuyor. Bundan Rusya ve İran bile rahatsız. Türkiye bu mesajları Afrin’de de verdi ve gereğini yaptı. Şimdi artık gözler Münbiç ve Fırat’ın doğusunda.”

Bölgedeki teröristler halen ağır silâhlara sahip

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, İdlib bölgesinde ağır silâhlı militanların kaldığını belirtti. Suriye Devlet Haber Ajansı SANA’nın aktardığına göre Muallim, Dünya Barış Konseyi İcra Komitesi heyetiyle yaptığı görüşmede, “Bölgedeki teröristler halen ağır silâhlara sahip. Bu da Türkiye’nin taahhütlerini yerine getirmek istemediğini gösteriyor” dedi. Muallim, Suriye’nin İdlib konusunda Rusya’yla tam bir işbirliği içinde olduğunu kaydetti.

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Fırat’ın doğusunda daha kapsamlı operasyonlar yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki çatışmalı ortamla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. “Dünya kamuoyunun DEAŞ oyununu yutmayacağına inanıyoruz” diyen Erdoğan, Fırat’ın doğusunda daha kapsamlı operasyonlar yapılacağını duyurdu. Erdoğan, AKP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu. Suriye meselesi çözülmeden geleceğe güvenle bakılamayacağını belirten Erdoğan, “Suriye’de yeniden huzuru sağlamak vefamızın da gereğidir” ifadesini kullandı.Erdoğan, şöyle devam etti; “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’nı başarıyla gerçekleştirdik. DEAŞ ve PYD’ye büyük darbeler vurduk. Uluslararası toplum ve Arap kardeşlerimiz hangi niyetle oraya gittiğini anladı. İdlib’de büyük bir insani krizin önüne geçerek, Suriye halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Planımızı programımızı da yaptık. Geçtiğimiz günlerde buna da başladık. Yakında terör örgütünün tepesine ineceğiz. Daha kapsamlı operasyonlar yapacağız.(AA)

Suriye’de karanlık dönem geride kaldı

İç savaş ve baskılar dolayısıyla Türkiye’ye yönelik artan göç, Kocaeli’nde Kartepe Zirvesi’nde ‘Göç, Mültecilik ve İnsanlık’ temasıyla ele alındı. Zirve’nin kapanış konuşmasını AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptı. Kurtulmuş, Türkiye’nin mülteci politikasını Hürriyet’e değerlendirdi. “Derdimiz Suriye’yi kimin yöneteceği değil, Suriye’yi halkının yönetmesini sağlayacak demokratik mekanizmaların kurulmasıdır” diyen Kurtulmuş şöyle konuştu; “Suriye gibi kördüğüm olmuş bir sorunun çözülmesi noktasında Türkiye üzerinde düşen bütün diplomatik çabayı ortaya koyuyor ve çok taraflı bir diplomasi yürütüyor. İdlib bölgesinde bir çatışmasızlık alanı oluşturulup halkın güvenliğinin sağlanması için Ruslarla ve İranlılarla müzakere ediyoruz ve belli sonuçlar alıyoruz. Aynı şekilde Menbiç bölgesinde de Amerikalılarla müzakere ederek PYD/YPG’nin oradan uzaklaştırılması için kararlılıkla duruyoruz. Orada da işler istediğimiz gibi gitmezse fiilî bir müdahalede bulunabileceğimizi de söylüyoruz. 27 Ekim 2018 İstanbul Mutabakatı Türkiye’nin diplomatik başarısıdır. Suriye’de artık çok zor ve karanlık dönem geride kalmıştır.”