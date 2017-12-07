Atilla’nın tutuklandığını duyunca şok geçirdim

ABD’de Rıza Sarraf’ın tanık olarak dinlendiği davanın altıncı gününde ifade verdi. Duruşmada Avukat Fleming, Sarraf’a “Daha önce hiç Hakan Atilla’nın ofisine gitmediniz değil mi?” sorusunu sordu.

Sarraf ise “Atilla’nın bankadaki ofisine hiç gittiğimi hatırlamıyorum hanımefendi.” Yanıtını verdi. Ayrıca ofisinin kaçıncı kattı olduğunu da bilmediğini söyledi. Duruşmada dün savunmanın ses kayıtları dinletildi ve İngilizce dökümleri kabul edildi. Sarraf ayrıca Hakan Atilla’nın tutuklanmasını duyduğunda çok şaşırdığını da ifade etti. Avukat Fleming, Sarraf’a “Atilla’nın tutuklanmasına çok şaşırdığınızı ifade etmişsiniz” dedi. Sarraf ise “Evet. Şok geçirdim” yanıtını verdi. Duruşmada Sarraf ayrıca İran Cumhurbaşkanıyla hiç görüşmediğini de kaydetti. “İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Ali Hamaney ve eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad’la hiç görüşmedim” dedi. Duruşmada dinletilen bir ses kaydı sonrasında, Sarraf kaydın kendisiyle Süleyman Aslan arasında olduğunu söyledi. Halkbank’ta Aslan ve Hakan Atilla ile yapılan bir toplantının ardından gerçekleşen telefon görüşmesi olduğu ifade edildi. DHA

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