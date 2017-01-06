Atilla Taş: Burası daha güvenli

CHP İstanbul Mliletvekili Ali Şeker, Atilla Taş'ı ziyaret etti.

CHP İstanbul Mliletvekili Ali Şeker, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Atilla Taş'ı ziyaret etti. CHP'li Şeker, Atilla Taş'ın mesajını Twitter hesabından paylaştı. Taş'ın CHP'li Şeker aracılığı ile gönderdiği mesaj şöyle: "Bizler burada kendimizi unuttuk sizler için endişe ediyoruz, sonuçta burası daha güvenli (Şimdilik). Savcıların ve haşmetmeaplarının keyiflerini bekliyoruz. En sonunda şarkı söyletecekler bana."

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