Atilla Taş, Murat Aksoy ve 9 gazetecinin gözaltı süreleri uzatıldı

Soruşturma kapsamında ikinci kez gözaltına alınan, aralarında Atilla Taş ve Murat Aksoy’un da bulunduğu 11 gazeteci hakkında verilen 7 günlük gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı.
Kararı Prof. Dr. Yaman Akdeniz Twitter hesabından duyurdu.
Gözaltı kararı uzatılan gazeteciler, soruşturmada tutuklandıktan sonra 1 Nisan’da çıktıkları ilk duruşmada tahliye edilmişti.
Ancak gazeteciler, haklarında açılan başka bir soruşturma nedeniyle aynı gün tekrar gözaltına alınmış ve haklarında 7 gün gözaltı kararı verilmişti.