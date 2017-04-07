Atilla Taş, Murat Aksoy ve 9 gazetecinin gözaltı süreleri uzatıldı

Soruşturma kapsamında ikinci kez gözaltına alınan, aralarında Atilla Taş ve Murat Aksoy’un da bulunduğu 11 gazeteci hakkında verilen 7 günlük gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı.

Kararı Prof. Dr. Yaman Akdeniz Twitter hesabından duyurdu. Gözaltı kararı uzatılan gazeteciler, soruşturmada tutuklandıktan sonra 1 Nisan’da çıktıkları ilk duruşmada tahliye edilmişti. Ancak gazeteciler, haklarında açılan başka bir soruşturma nedeniyle aynı gün tekrar gözaltına alınmış ve haklarında 7 gün gözaltı kararı verilmişti.

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