Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın hakkında tahliye kararı

Gülen Hareketinin medya yapılanmasına ilişkin, ''örgüt üyeliği'' ve ''darbeye teşebbüs'' suçlarından açılan dava dosyalarının birleştirilmesinin ardından, 23'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın'ın tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, duruşma savcısının Atilla Taş ve Murat Aksoy'un tahliyesini talep etmesinin ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ve öğretmen Davut Aydın'ın tahliyesine karar verdi. Heyet, duruşmayı 4 Aralık'a erteledi. AA

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