Atilla Taş ve 28 isim için istenen ceza belli oldu

Gülen hareketinin medya yapılanması iddialarına yönelik olarak aralarında Said Sefa, Hanım Büşra Erdal ve Atilla Taş'ın da bulunduğu 29 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı Said Sefa için ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar, Atilla Taş ve Hanım Büşra Erdal'a 10 yıla kadar hapis cezası istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Twitter'de "Fuat Avni" hesabını açmakla suçlanan firari sanık Said Sefa'nın "Darbeye teşebbüs ve silahlı örgüt yöneticiliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer 28 şüphelinin ise "Silahlı örgüt üyeliği" suçundan 10 yıla kadar hapisleri isteniyor. 196 sayfalık iddianamede Atilla Taş için de “silahlı örgüt üyeliği” suçundan 10 yıla kadar hapis istendi. İddianamede Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız yer alıyor. DHA

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