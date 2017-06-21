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21 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Av. Ersöz: Asıl mesele adil yargılanmak

21 Haziran 2017, Çarşamba 00:59
15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen medya ayağı olarak bilinen aralarında Nazlı Ilıcak gibi isimlerin olduğu sanıklar yargılanmaya başlandı.

Avukat Hüseyin Ersöz’e göre bu süreçte mesele yargılanmak değil, mesele adil bir şekilde yargılanmanın gerçekleşmesi. Sputnik’te yer alan habere göre, o dönemin avukatlarından Hüseyin Ersöz’e göre son 10 sene içerisinde Türkiye’deki hukuk sistemi oldukça örselendi. Hüseyin Ersöz, şunları söyledi; “Bu son 10 yıllık sürecin içerisinde özel yetkili mahkemelerle ilgili gerçekleştirilen birtakım adil yargılanma hakkı ihlâlleri vardı. Bizler tam 2014 senesinden itibaren yargının içerisindeki bu yapılanma kaldırılacak derken bir anda 15 Temmuz’dan sonra yaşanan gelişmelerle beraber olağanüstü halin (OHAL) Türkiye’de egemen olması ve OHAL’e göre şekillenen hukuk sisteminin egemen olmaya başlaması tekrar adil yargılanma hakkı ihlâllerini gündeme taşımaya başladı. Bütün bunların hepsi bugün bu yargılamaların ne ölçüde savunma hakkına tam olarak uygun hareket edildiği, hakimlerin tarafsızlığı ilkesinin ne ölçüde korunduğu ve adil yargılanma hakkından kaynaklanan güvencelerin ne ölçüde sanıklara kullandırıldığı noktasında da ciddi endişeler mevcut.”

Etiketler: hüseyin ersöz
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