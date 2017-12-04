AVM'lere yönelik yeni 'güvenlik' uygulaması

"Alışveriş merkezlerinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı" iddiası üzerine polis ekiplerince yeni uygulama başlatıldı.

AVM'lerde güvenlik önlemlerinin yetersizliğine yönelik şikayetlerin artması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü, yurt genelinde ilk defa yapılan bir uygulamaya başlandı. Bu kapsamda Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce oluşturulan sivil ekipler, AVM'lere giderek güvenlik önlemlerini denetlemeye başladı. Yeni uygulama, alışveriş merkezlerindeki birçok güvenlik açığını da ortaya çıkardı. 25 AVM'ye toplam 150 bin lira ceza kesildi Özel güvenlik şirketlerince sağlanan hizmetlerin denetlendiği uygulamada, 3 alışveriş merkezinde kapalı otoparka giren araçların bagajlarının kontrol edilmediği belirlendi. Ekipler, 22 AVM'nin mal kabul noktalarında X-ray cihazının olmadığını, 3 alışveriş merkezinin mal kabul bölümünde özel güvenlik görevlisi bulunmadığını, 25 alışveriş merkezinde de dışarıdan gelen mal ve malzemelerin kontrolüne dair kaşe vurulmadığını tespit etti. Alışveriş merkezlerine silahla girilmesine karşı yapılan denetimlerde de ekipler önemli eksiklikleri ortaya çıkardı. Buna göre, 18 alışveriş merkezine kapı dedektörünün verdiği uyarılara rağmen kontrolsüz girilebildiğini tespit eden ekipler, 5 AVM'de ise kontrolsüz giriş çıkış noktaları bulunduğunu belirledi. Polis ekipleri, kontrollerin ardından güvenlik önlemlerine gerekli özeni göstermedikleri gerekçesiyle 25 alışveriş merkezine yasal işlem uyguladı, toplam 150 bin lira ceza kesti. Denetimler sürecek AVM'lere yönelik denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini belirten emniyet yetkilileri, uygulamalar kapsamında oluşturulan sivil ekiplerin, kimliklerini gizleyerek denetimlerini devam ettireceğini, oluşabilecek güvenlik açıklarına gerektiğinde yerinde müdahalede bulunacaklarını kaydetti. AA

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