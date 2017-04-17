Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi kapandı

Referandumundan 'evet' çıkması halinde anket şirketini kapatacağını açıklayan AKAM Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz Twitter'dan AKAM'ın kapandığını duyurdu.

Referandumundan önce yüzde 42.25 evet, yüzde 57.75 hayır" tahmininde bulunan Avrasya Kamuoyu Araştırmalar Merkezi, referandumdan 'evet' çıkması halinde araştırma şirketinin kapatılacağını ifade etmişti. AKAM Araştırmanın sahibi Kemal Özkiraz, anket şirketini kapattığını Twitter'dan duyurdu. Özkiraz, 'Yenilgiyi kabul etmiyorum. Bu hileli seçimi sadece AKAM bilmiştir. Bilemediğimiz için değil anket yapmak anlamsız olduğu için kapatıyoruz' dedi.

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