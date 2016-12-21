Avrasya Tüneli'nin açılışı ertelendi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli'nin açılışının ertelendiğini söyledi. Tünel yarın sabah 07:00 itibariyle trafiğe açılacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli’nin bugün öğleden sonra hizmet vermeye başlayacağını açıklamıştı. Arslan “Özellikle tören nedeniyle yeni ekipmanlar kurduk ve asfalta çaktık. Dolayısıyla onlar sökülecek. Onların bakımı yapıldıktan sonra yarın öğleden sonra hizmet vermeye başlayacak. Sabah 7.00 akşam 21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bir ay boyunca bütün yolların entegrasyonu ve nihai ayarlamaları yapılacak. 30 Ocak itibariyle tünel 24 saat hizmet verir hale gelecek”demişti. Ancak açılış ertelendi ve tünelin yarın sabah saat 07.00 itibari ile hizmet vermeye başlayacağı duyuruldu. Hürriyet

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