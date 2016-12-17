Avrupa'dan Kayseri'deki terör saldırısına kınama

Kayseri'de düzenlenen terör saldırısını kınayan Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye ve Türk halkına destek mesajları verdi

Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Kayseri'deki terör saldırısını kınadı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, yayınladığı mesajla, Kayseri’deki terör saldırısını kınadığını bildirdi.

Jagland, İstanbul’daki terör saldırısının üzerinden daha bir hafta geçmemişken, Kayseri’de çok sayıda askerin şehit edildiğini ve onlarcasının yaralandığı bir terör saldırısının daha meydana geldiğini belirtti.

"Avrupa Konseyi, bu zor zamanda Türkiye ve Türk halkının yanındadır. Terör saldırıları durmalıdır." ifadelerini kullanan Jagland, saldırıların siyasi bir amaca hizmet etmediğini, sadece insanlara acı verdiğini kaydetti.

AKPM Başkanı Pedro Agramunt da sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Kayseri’de bombalı araçla düzenlenen trajik saldırıyı kesin bir dille kınadığını belirterek, Türkiye yönetimi, halkı, saldırının kurbanları ve ailelerinin yanında olduğunu bildirdi.