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2 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

Avrupa Konseyi'nden KHK mağdurları uyarısı

02 Aralık 2018, Pazar
AVRUPA KONSEYİ, OHAL KOMİSYONU TARAFINDAN BAŞVURUSU RED EDİLEN KHK MAĞDURLARINA MAHKEME YOLUNUN AÇILMASINI İSTEDİ.

MAHKEME YOLU AÇIK OLMALI

Avrupa Konseyi, KHK ile işinden atılanların yaptığı başvuruların OHAL Komisyonu tarafından reddedilmesi halinde, bu kişilerin Türkiye’deki mahkemelere başvurma yolunun açık olması gerektiği uyarısında bulundu.

MAHKEME DEĞİL, İDARî ORGAN

OHAL Komisyonu’nun bir mahkeme değil, idarî bir organ olduğunu vurgulayan Avrupa Konseyi, mağdurların başvuracağı mahkemelerin başvuruları adil, bağımsız ve tarafsız bir şekilde değerlendirmesinin önemine değindi.

BİLGİYE ERİŞİM SAĞLANMALI

Avrupa Konseyi, OHAL Komisyonun, gerekçeli kararlarının kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde verilmesinin önemine de temas etti ve şikâyet sahiplerinin bunlara ulaşmasının da gerekliliğine işaret etti.

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Avrupa Konseyi’nden OHAL Komisyonu’na uyarı

Avrupa Konseyi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden atılanların yaptığı başvuruların Olağanüstü Hal Uygulaması (OHAL) Araştırma Komisyonu tarafından reddedilmesi halinde, bu kişilerin Türkiye’deki mahkemelere başvurma yolunun açık olması gerektiği uyarısında bulundu.

Avrupa Konseyi, zaman zaman OHAL Komisyonu’nun metotları ve uygulamalarını değerlendirme ve incelemeye almaya devam edeceğini bildirdi.

Avrupa Konseyi heyeti, OHAL heyeti ile Strazburg’da yaptığı görüşmede, Türkiye’de KHK ile görevlerinden atılanlar konusunda önemli mesajlar verdi.

Euronews’ün edindiği bilgiye göre işten atılanların, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden doğan hakları ayrıntılı bir şekilde masaya yatırıldı.

Görevden alınmaların insan hakları alanında da önemli yansımaları olduğu vurgulanan görüşmede, bu kişilerin tek taraflı, ayırımcılığa hedef olacak ve orantısız bir şekilde, düşünce ve ifade özgürlükleri, din ve vicdan, dernek ve toplanma özgürlükleri, aile, özel yaşam, mal ve mülkiyet haklarının ihlal edilmesinin de insan hakları alanında önemli sonuçları olduğu vurgulandı.

OHAL komisyonu mahkeme değil, idarÎ organ

OHAL Komisyonu’nun bir mahkeme değil idari bir organ olduğunu vurgulayan Avrupa Konseyi, bu yüzden başvuruları reddedilenlerin, Türkiye’deki idari mahkemelere başvurabilmelerinin önünün açık olması gerektiğini vurguladı. Konsey, bu mahkemelerin de kendilerine gelen başvuruları adil, bağımsız ve tarafsız bir şekilde değerlendirmesinin önemine değindi.

OHAL Komisyonu öncesi, Türkiye’de mahkemelerin kendilerine gelen başvuruyu reddettiklerini kaydeden Avrupa Konseyi, OHAL Komisyonu’ndan olumsuz yanıt gelmesi halinde de Türkiye’deki mahkemelerin bu başvuruları incelemesinin önemine değindi.

OHAL Komisyonu’na yakın takip

Avrupa Konseyi, Türkiye’deki mahkemelerden de hak arayışı tüketildikten sonra ancak AİHS’in bu başvurulara bakabileceğini bildirdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Gökhan Köksal ile ilgili 2017 yılı haziran ayında aldığı kararda, başvuruyu iç hukuk yolları tüketilmediği ve OHAL Komisyonuna başvurulmadığı gerekçesiyle kabul edilmez bulduğunu hatırlatan Avrupa Konseyi, bununla birlikte bunun bütün başvurular için içtihat oluşturamayacağı uyarısında bulundu.

Avrupa Konseyi, OHAL Komisyonu’nun metotları, etkili bir şekilde çalışıp çalışmadığı ve sorunlara çare olup olmadığı konusunun da zaman zaman incelenmeye alınacağı uyarısını yaptı.

Toplantıda OHAL Komisyonu’nun çalışmaları ile Avrupa Konseyi’ne ayrıntılı bilgi verdiği öğrenildi. Avrupa Konseyi, Komisyonun, gerekçeli kararlarının kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde verilmesinin önemine değindi ve şikâyet sahiplerinin bunlara ulaşmasının da gerekliliğine işaret etti.

Toplantıda, çok sayıda gelen başvuruya rağmen, komisyonun gerekli hızla bunlara cevap verememesi konusu da gündeme geldi.

Etiketler: avrupa konseyi, khk
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