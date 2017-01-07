Avrupa’ya kaçmak için organlarını satıyorlar

Avrupa’ya ulaşmak için çabalayan sığınmacıların, para kazanmak adına organlarını sattığı belirtildi.

Avustralya’nın ABC News kanalının ortaya çıkardığı ‘organ ticareti’ haberinde görüşlerine yer verilen ve bu konuyla ilgili olarak güvenlik güçleriyle birlikte çalışmalarda bulunan Griffith Üniversitesi’nden Dr. Campbell Fraser, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Sığınmacılar Avrupa’ya ulaşmak istiyorlar ancak onları bu kıtaya götürecek ve ulaşım ayarlamalarını yapacak kaçakçılara verecek hiç paraları yok” dedi.

'KAÇAKÇILAR, İNSANLARIN 'İÇLERİNDE' PARA TAŞIDIĞINI ÖĞRENDİ'

Sığınmacıların yasa dışı şekilde sınır değiştirmesine yardımcı olan kişilerin bu ‘hizmetleri’ karşısında yüklü paralar istediklerini ifade eden Fraser, “Eğer kaçmak isteyen kişilerin hazırda nakiti yoksa, kaçakçılar da para kazanmak için başka bir yol buluyorlar. İnsan kaçakçıları, insanların ‘içlerinde para taşıdığını’ öğrendi” diye konuştu. Bir kişinin böbreğini satmasının ardından hastanın ve ailesinden 5 kişinin Avrupa’ya doğru yola çıkabileceğini belirten akademisyen, kara borsada bir böbreğin 100 bin 000 dolar’a alıcı bulduğunu kaydetti.

Organ kaçakçılığı piyasasının son 5-6 yılda genişlediğini aktaran Fraser, bu işi yapan kişilerin Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında bulunan Yermuk Sığınmacı Kampı’nda çalıştığının ortaya çıktığını ifade etti. Kendisinin de böbrek hastası olduğunu ve birkaç yıl önce yasal yollarla nakil gerçekleştirildiğini anlatan Fraser, “Bu sayede, ölümle yüz yüze olan insanlar bana güveniyorlar. Elimizdeki bilgilerin çoğunu, organları satın alan insanlardan elde etttik. Çünkü ben de bir nakil hastası olduğum için insanların neler yaşadığını anlayabiliyorum. Bu sebepten de bana güveniyorlar” dedi.