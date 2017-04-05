Avukatlara yönelik soruşturmada çok sayıda tutuklama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülen Hareketinin avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Meral Akşener'in, Erhan Tuncel'in ve eski emniyet müdürlerinin avukatlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklandı.

AA

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