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13 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Ayasofya'nın ibadete açılması talebine mahkemeden 'yetkisizlik' kararı

13 Eylül 2018, Perşembe 15:00
Anayasa Mahkemesi, bir derneğin, Ayasofya Müzesinin namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu, "yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez buldu.

Anayasa Mahkemesi, bir derneğin Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez buldu.

Ayasofya'da ibadet yapılması amacıyla idareye ve ilgili yargı makamlarına başvuru yapan bir dernek, başvurularından sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Derneğin başvurusunda, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği öne sürüldü. Bireysel Başvuru, Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümünce ele alındı.

Alınan bilgiye göre, öncelikle derneğin bireysel başvuruda bulunma hakkı olup olmadığını irdeleyen Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvuruyu "kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez buldu.

İhlale neden olduğu ileri sürülen kamusal işlemden başvurucu dernek tüzel kişiliğinin etkilenmediği sonucuna varıldığı öğrenildi. Bu nedenle başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verildi.

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un bireysel başvuru hakkına sahip olanları düzenleyen 46. maddesi uyarınca, ihlale yol açtığı öne sürülen eyleme karşı güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler başvuru yapabiliyor. Kamu tüzel kişileri bireysel başvuruda bulunamıyor. Özel hukuk tüzel kişileri sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuru yapabiliyor.

AA

Etiketler: Ayasofya, cami, ibadet, mahkeme
Okunma Sayısı: 198
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