"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Aydın'da yakalanan PYD üyesi İngiliz vatandaşa hapis cezası

14 Eylül 2018, Cuma 20:39
Aydın'da, terör örgütü PYD soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İngiltere vatandaşı J.A.R.'ye 7 yıl 6 ay, kız arkadaşı M.Y.A.'ya ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne, e-posta ile terör örgütü PYD/PKK içinde faaliyet gösteren 3 kişinin, Didim'de tatil yaptıkları ihbarı geldi. İhbar üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 26 Temmuz 2017 tarihinde harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, İngiltere uyruklu J.A.R., Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı M.Y.A. ve annesi V.P.R.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyallere de el koyuldu. İfadeleri alınan şüphelilerden J.A.R.'nin, 2015'te örgüte tıbbi yardımda bulunmak üzere Suriye'ye gittiğini ve 3 ay kaldığını belirterek, "YPG'den silah eğitimi aldım; ancak herhangi bir çatışmaya girmedim. Daha sonra buradan ayrılarak, İngiltere'ye döndüm. 10 gün kadar önce M.Y.A. ve annesi V.P.R.A. ile birlikte tatil amacıyla Türkiye'ye geldik" dediği kaydedildi.

Şüphelilerden J.A.R. ve M.Y.A.'nin, sosyal medya hesaplarında, terör örgütünün kıyafetleriyle YPG'nin propagandasını yaptıkları tespit edilirken, V.P.R.A. hakkında ise suç tespiti bulunamadı. V.P.R.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi. İngiltere vatandaşı J.A.R., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı M.Y.A. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Didim Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından İngiliz J.A.R. hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 ile 10 yıl, M.Y.A. hakkında ise 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 3 ile 5 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında J.A.R., adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Davanın bugün görülen 4'üncü ve karar duruşmasına, tutuksuz sanık J.A.R. sağlık sorunları nedeniyle katılmadı. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan kız arkadaşı M.Y.A. ise İngiltere'ye gittiği için duruşmada yer almadı. Sanık avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Tutuksuz sanık J.A.R.'ye 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. J.A.R. hakkındaki karar kesinleşinceye kadar yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol hükümlerinin devamına hükmedildi. Diğer sanık M.Y.A. ise 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi; ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

DHA

Etiketler: Aydın, terör, PYD, İngiliz
Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Direksiyonda telefon kullanımı bitmeli

    Cari açık 54 milyar dolar

    Trump, Çin'e 200 milyar dolarlık yaptırım talimatı verdi

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    NATO'nun S-400 endişesi sürüyor

    Aydın'da yakalanan PYD üyesi İngiliz vatandaşa hapis cezası

    "Trump, ABD halkına yalan söylüyor"

    Alman yatırımcılar Türkiye'den ekonomide istikrar istiyor

    9 YPG'li terörist Suriye'de yakalanıp Hatay'a getirildi

    Okul masrafları cep yaktı

    BM yetkilisinden ırkçı söylemden kaçının çağrısı

    Genelkurmay Başkanı Güler, İdlib'deki komutanlarla görüştü

    Doktorlara 'şarbon teşhisi koyma yasağı' getirildi iddiası

    Rusya, İdlib'de insani yardım koridoru açacak

    AVM’ler: Borçlar da TL’ye çevrilsin

    Avrupa'daki sponsoru belli oldu

    'Önüne gelen zam zam üstüne zam yapıyor'

    3. Havalimanında eylem var: ‘Her gün işçi ölüyor' iddiası

    TSK'dan operasyonlar hakkında açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2. OHAL anketi
    Genel

    Fethullah Gülen’le yolumuz nasıl ayrıldı?
    Genel

    Sözde tasarruf, işte israf
    Süleyman KÖSMENE

    Yeni Asya dinler arası diyaloğa nasıl bakar?
    Genel

    10 beslenme kuralı
    Genel

    12 saatte hazırlanıyor ama alışanlar bu lezzetten vezgeçemiyor...
    Faruk ÇAKIR

    Hani tasarruf yapacaktık?
    Genel

    Cari açık belli oldu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İnsan, yalnız bu dünya için yaratılmamış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.