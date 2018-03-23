"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Aydın Doğan'dan çalışanlarına veda mesajı

23 Mart 2018, Cuma 10:07
Doğan Medya Grubu'nu Erdoğan Demirören'e satan Aydın Doğan çalışanları için mesaj yayınladı.

Aydın Doğan'ın yayınladığı mesajda,"Geldiğim bu aşamada, kendi isteğimle, yayıncılık mesleğime nokta koymaya karar verdim" ifadeleri yer aldı.

İşte Aydın Doğan mesajı:

Bundan 59 yıl önce, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden yüksek öğrenim için İstanbul'a geldim. 23 yaşındayken tek başına iş hayatına atıldım ve Şişli Vergi Dairesi'ne kaydımı yaptırdım. Doğan Grubu'nun temelleri bu şekilde atılmış oldu. Doğan Grubu bugün, çeşitli sektörlerde başarıyla faaliyet gösteren önemli bir ekonomik değer haline geldi. 

1979 yılında medya sektörüne yazılı basın ile girdim. Seneler içerisinde medya sektörünün her alanında önemli atılımlar yaptık. Dijital yayıncılıkta da öncü olmayı başardık. Türk medya tarihinde ilk defa yabancı medya kuruluşlarıyla ortaklıklar kurarak ülkemize yabancı sermaye getirdik ve teknoloji transferi sağladık.

Ülkemiz pek çok yenilikle tanıştı. 40 yılı bulan yayıncılığım sürecinde Türkiye sınırları içinde büyümekle kalmayıp, Avrupa'nın en saygın ve önemli medya kuruluşlarından biri olmayı başardık. 

Yayıncı olarak, gazeteciliğin evrensel kurallarına bağlı kalarak bağımsız ve objektif haberciliğe büyük önem verdim. Devletimizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu korumaya özen gösterdim. Benim ve ailem için Türkiye sevdası en büyük tutku oldu.

Çok değişken ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla ve sürekli yenilenen medya sektöründe, ülkemizde tek kuşak olarak  40 yıl yayıncılık yapan başka kimse bulunmuyor. Dünyada da örnekleri çok az.

Artık 80 yaşını geride bırakmış bulunuyorum. Geldiğim bu aşamada, kendi isteğimle, yayıncılık mesleğime nokta koymaya karar verdim. 

Bu karar doğrultusunda, daha önce Milliyet gazetesini Grubumuzdan satın alan ve dolayısıyla medya tecrübesi olan 60 yıllık arkadaşımız Demirören Ailesi ile satış görüşmelerine başladık. 22 Mart Perşembe sabahı ön protokolü imzaladık. Bu mutabakatın herkes için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Protokolün yürürlüğe girmesi ve nihai satışın gerçekleşmesi için gereken işlemlere başlanmış bulunulmaktadır. 

Bu geçiş döneminde bizler işlerimizin başında olacağız. Medyadaki tüm çalışma arkadaşlarımın da her zaman olduğu gibi aynı özveriyle kurumlarına sahip çıkacaklarına olan inancım tamdır.

Doğan Grubu'nun medya sektöründe yıllarca emek vermiş, iyi ve zor zamanlarımızda hep bizimle beraber olmuş tüm çalışma arkadaşlarıma ve gazeteci dostlarıma içten teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum.

Asıl büyük teşekkürü yıllarca her gün yayınlarımızı büyük bir sadakat ve bağlılıkla takip eden gazete okurlarımıza, televizyon izleyicilerimize, dijital medya takipçilerimize yapmak istiyorum. Bugüne kadar bizi yaşatan onların bu bağlılığı ve desteği olmuştur. Bu vesile ile şükranlarımı sunarken, kendilerine bir kez daha teşekkür etmeyi yerine getirilmesi gereken bir borç addediyorum.

Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum.

Okunma Sayısı: 420
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İki devin vergi gerilimi piyasaları alt üst etti

    TÜSİAD Başkanı'ndan OHAL eleştirisi

    Afrin'de 4 grad füzesi ele geçirildi

    Ertem: Dolar 4'e çıktı algısı yanlış

    AB liderleri Türkiye'yi kınadı

    İşsizlik oranı 2017'de yüzde 10,9 oldu

    İstanbul'a çamur yağdı

    Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır...

    Medresetüzzehra bir Esma okuludur

    Zulüm bâki değildir

    İnternete RTÜK sansürü

    Manevi coşku içinde idrak ediliyor: Rağbet edilen gecede camiler doldu taştı

    Fransa'da büyük grev: Çok sayıda lise ve üniversitede eğitime ara verildi

    Tillerson'dan imalı mesajlar içeren veda konuşması...

    Uluslararası Af Örgütü: Ahed derhal serbest bırakılmalı

    Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü: 1 şehit var!

    Kuvvetler ayrılığı ilkesi en fazla Türkiye’de zedelendi

    Kaboğlu: Karar, benzeri durumda olan kişilere de uygulanmalı

    CHP'den ''dolandırıcılık'' raporu ve ''Çiftlik Bank'' açıklaması

    Trump, milyarlarca dolarlık imzayı attı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Zulüm bâki değildir
    Genel

    Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nevrûz, Kadir, Vedâ...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nurlu nesiller
    Risale-i Nur'dan

    İslâmın kuvvetiyle hakikî medeniyeti göreceğiz, inşaallah
    Süleyman KÖSMENE

    Yüksek asrın insanları Bediüzzaman’ı anlıyor
    İslam YAŞAR

    "Kürtlere imha" raporunu reddetti
    İbrahim ERSOYLU

    Menfî siyaset fitneye sebep oluyor
    Genel

    İnternete RTÜK sansürü
    Genel

    Medresetüzzehra bir Esma okuludur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.