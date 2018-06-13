"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı

13 Haziran 2018, Çarşamba 19:41
Avukat Şehnaz Doğan Yüzer, müvekkili iş adamı Aydın Doğan hakkında yargılandığı bir dava kapsamında zorla getirme kararı çıkarıldığını Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) öğrendiklerini bildirdi.

"Sermaye Piyasası Kanuna'na muhalefet" iddiasıyla yargılandıkları davada beraat eden Aydın Doğan, kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu'nun, Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşması, 11 Haziran'da yapıldı.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'deki duruşmada, rahatsızlığı nedeniyle yurt dışında bulunan Aydın Doğan'ın sağlık raporu mahkemeye sunuldu. Mahkeme, Doğan hakkında alınan sağlık raporuna ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazılan yazının beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Davaya ilişkin sorularını yanıtlayan Aydın Doğan'ın avukatı Şehnaz Doğan Yüzer, son duruşmada, müvekkili Aydın Doğan hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmadığını belirtti. Yüzer, duruşmadan sonra müvekkili hakkında zorla getirme kararı verildiğini, bunu da UYAP'tan öğrendiklerini söyledi.

Avukat Yüzer, bu karara itiraz ettiklerini bildirerek, itirazın sonucunu beklediklerini ifade etti.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, soruşturmanın, SPK'nin, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ ile Doğan Gazetecilik AŞ yöneticileri hakkında, gazete kağıdı ve baskı malzemelerinin ithalatı işlemlerine fiili olarak katkısı bulunmayan Doğan ailesinin, yurt dışında kurulu şirketleri üzerinden karşılamak suretiyle ''görevi kötüye kullanma'' suçunu işledikleri iddiasıyla Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruyla başladığı anlatılıyordu.

Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma sonucunda, eylemin, ''görevi kötüye kullanma'' suçunu oluşturmadığı, ''SPK Kanunu'na muhalefet etmek'' kapsamında kaldığı kanaatine vardığı belirtilen iddianamede, bu nedenle soruşturma dosyasının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiği kaydediliyordu.

İddianamede, bahsedilen eylemlerle haksız şekilde menfaat sağlandığı iddiasıyla soruşturma dosyasına SPK tarafından üç üniversite öğretim üyesinin imzasını taşıyan bir hukuki mütalaa eklendiği ifade ediliyordu.

Rapor ve hukuki görüşlerin değerlendirilmesinin mahkemeye ait olduğu belirtilen iddianamede, Aydın Doğan, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu'nun, 2 yıl 8 ay ile 8 yıl 9 ay arasında hapis cezası öngören 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A-6 ve TCK'nin 43/1. maddesi uyarınca yargılanması istenmişti.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonucunda, sanıklar Aydın Doğan, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu'nun, atılı suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti. Yargıtay 7. Dairesi ise Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan düzenleme nedeniyle verilen beraat kararının tekrar gözden geçirilmesi için bozarak dava dosyasını mahkemeye iade etmişti.

Yargıtay'ın bozma kararından ardından dosyaya yeniden bakan İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk kararında direnmişti. Dava dosyası yeniden Yargıtay'a gönderilmişti.

Dosyaya bakan Yargıtay 19. Ceza Dairesi ise daha önce sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozarak sanıklar hakkında atılı suçun unsurlarının oluştuğuna ve sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

AA

Etiketler: aydın doğan
Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Diyanet verilerine göre Bayram namazı saatleri...

    AB'den Yemen çağrısı: Durum daha da kötüleşebilir

    İsrail'den insanlık dışı bir karar daha!

    Gürcistan'da flaş istifa

    Meral Akşener: Peki bu cebinizden çıkan 2,5 trilyon dolar nereye gitti?

    AYM'den Demirtaş kararı

    Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Adil Öksüz' açıklaması

    Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi

    2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu

    Rusya: NATO Avrupa'da varlığını arttırırsa gereken önlemleri alırız

    İnce Erdoğan'a sordu: MİT 'Muharrem'i İzleme Teşkilatı' mı?

    Esed ve Rusya İdlib'de bin 109 sivili öldürdü

    Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'gençlerimize sahip çıkalım' çağrısı

    İspanya Kralı'nın eniştesine yolsuzluktan hapis cezası

    Arap koalisyonu Yemen'de geniş çaplı operasyon başlattı

    Japonya'dan Trump-Kim buluşması hakkında ilk açıklama

    AGİT Başkanı Wicker: Bazı hükümetler özgürlükleri korumak yerine hedef alıyor

    ABD ve Kuzey Kore 'nükleer' konusunda fikir birliğine vardı

    İnce'den Erdoğan'a: Sen kim, istihbarat kim? Sen darbeyi eniştenden öğrenen adamsın

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Karamollaoğlu Yeni Asya'ya konuştu: Milleti böyle aldatıyorlar
    Genel

    Cumhur İttifakı'nda çatlak büyüyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ne kadar gerilim, o kadar oy...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gençlik değişim istiyor
    Faruk ÇAKIR

    Bir kapanır, bin açılır inşallah
    Genel

    Kandil etkilemez
    Raşit YÜCEL

    Güle güle!
    Mustafa ORAL

    Hapiste bir Hünkâr: Süleyman Hünkâr
    Cevher İLHAN

    Son Kandil atraksiyonu
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Aile ekonomisi ve iktisat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.