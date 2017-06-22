''Aydoğan gitti bu gece''

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın anısına video yayınladı.

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