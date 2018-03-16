"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MART 2018 CUMA - YIL: 49

AYM'den Alpay kararı: Alt mahkemeler AYM kararlarını tartışamaz

16 Mart 2018, Cuma 21:55
AYM, tahliye kararını uygulamayan alt mahkemeler için 'AYM'nin vermiş olduğu ihlal kararları başka bir merci tarafından Anayasa'ya veya kanuna uygunluk yönünden denetlenemez' dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkında tahliye edilmesi yönünde karar verdiği ancak yerel mahkemenin bu kararı uygulamadığı gazeteci Şahin Alpay davasında AYM'nin tahliye kararının gerekçeleri açıklandı.

AYM kararında, “Anayasa Mahkemesi’nin bu nitelikteki ihlal kararları sonrasında derece mahkemelerinin, ön koşulunun bulunmadığı tespit edilen tutukluluğu sona erdirmeleri gerekir. Aksi takdirde ihlal ve sonuçları ortadan kaldırılmamış olur” denildi.

Zaman gazetesi eski yazarı Şahin Alpay, tutuklandıktan sonra hak ihlaline uğradığı gerekçesiyle AYM'ye başvurmuştu. AYM, 11 Ocak’ta verdiği kararda Alpay’ın, kişi hürriyeti hakkı ile ifade ve basın özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini belirtti. Bu durumda Alpay'ın tahliye edilmesinin önü açıldı. Ancak Alpay’ın alt mahkemeye yaptığı tahliye başvurusu reddedildi.

İKİNCİ KEZ BAŞVURDU

Şahin Alpay bunun üzerine yeniden AYM’ye başvurdu. AYM Genel Kurulu bir kez daha Alpay’ın hak ihlaline uğradığına karar verdi ve bunu gerekçelerini açıkladı.

Yerel mahkemenin tahliye kararına direnek AYM'nin yerindelik denetimi yapamayacağı yönündeki savunmasına da cevap verilen AYM'ın gerekçeli kararında şöyle denildi:

“Bunun ‘kanun yolunda gözetilmesi gereken bir hususun incelenmesi’ veya ‘yerindelik denetimi’ olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Ayrıca önceki kararda da ifade edildiği üzere Anayasa Mahkemesinin buradaki incelemesi, yargılamanın muhtemel sonuçlarından bağımsız olarak tutuklamanın hukukiliğinin değerlendirilmesiyle sınırlıdır. Bu itibarla anılan ihlal kararının, başvurucu hakkındaki ceza davasının esasına ilişkin bir değerlendirme içerdiği söylenemez.”

AYM KARARLARI  DENETLENEMEZ

Anayasaya göre, AYM kararlarının kesin ve bağlayıcı olduğu belirtilen gerekçeli kararda, “Buna göre Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu ihlal kararları başka bir merci tarafından Anayasa’ya veya Kanun’a uygunluk yönünden denetlenemez. Başvurucunun tahliye taleplerini karara bağlayan derece mahkemelerinin aksi yöndeki değerlendirmelerinin anayasal veya yasal bir dayanağı bulunmamaktadır” denildi.

‘YEREL MAHKEMELER AYM'NİN KARARLARINI UYGULAMAKLA YÜKÜMLÜ’

Yerel mahkemelerinin görevinin AYM’nin görev ve yetkilerini değerlendirrmek değil AYM'nin kararlarını uygulamak olduğu belirtilen gerekçeli kararda şöyle denildi: “Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı verip 6216 sayılı Kanun’un 50. maddesi uyarınca bu ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına hükmettiği durumlarda derece mahkemelerinin görevi, Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerinin kapsamını değerlendirmek değil, mahkemece tespit edilen ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmaktır” ifadeleri kullanıldı.

TUTUKLULUĞU SONA ERDİRİLMELİ

Gerekçeli kararda Alpay'ın halen tutuklu olmasının hak ihlalinin devam etmesi anlamına geldiği belirtilerek tahliye edilmesi dışında bir seçenğin olamaayacağı vurgulandı: “Başvurucunun tutukluluk durumu hâlen devam etmektedir. İncelenen başvuruda tespit edilen ihlalin niteliği dikkate alındığında bu ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için başvurucunun tutukluluk durumunun sona erdirilmesi dışında bir imkân kalmadığı değerlendirilmiştir. Bu nedenle başvurucunun tutukluluk durumunun sona erdirilmesi suretiyle ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın Mahkemesine gönderilmesi gerekir.”

Okunma Sayısı: 698
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AYM'den Alpay kararı: Alt mahkemeler AYM kararlarını tartışamaz

    Binlerce kişi Afrin'i terk etti

    Alman hükümeti cami saldırılarını kınadı

    Ölümünün 15. yıl dönümünde 'Filistin'in kızı Rachel Corrie'

    Rusya'da gökten 'altın' yağdı

    AKP'ye oy verenler de OHAL'e karşı

    Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi

    İngiltere Türk vatandaşlarına süresiz oturum hakkını kaldırdı

    ''Bunları neyle izah edeceksiniz?"

    Rachel Corrie’ye saygıyla... ''Zulüm bizdense ben bizden değilim''

    Hindistan cevizi kabuğunda üretiliyor...

    Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Teğmen Kır ebediyete uğurlandı
    📷

    “Manevî arınma” mevsimine doğru: Üç aylar 19 Mart Pazartesi başlıyor...

    Şık ve Atalay'ın da bulunduğu 13 sanığın, 15'er yıla kadar hapsi istendi

    Türkiye'nin üçüncü iade talebini de reddetti

    Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken çeyrek final eşleşmeleri

    Türkiye genelindeki camilerde okundu

    'Müslümanların bizimle birlikte yaşaması lazım'

    TSK, iki dilde hazırlanan bildirileri havadan attı: "Afrinli Kardeşlerimiz"

    Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gözaltılar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Güncelleme değil, tecdid
    İslam YAŞAR

    “Ben siyasette bulunduğum sürece ticaret yapmana müsaade etmem”
    Genel

    İstanbul merkezli 28 ilde hakim ve savci adaylarina operasyon
    M. Latif SALİHOĞLU

    Harp belâsı ve ordu
    Abdil YILDIRIM

    Zaman ahir zaman olsa da…
    Şemseddin ÇAKIR

    Dünyevîleşme
    Faruk ÇAKIR

    Suriye bu hale nasıl düştü?
    Genel

    AKP'ye oy verenler de OHAL'e karşı
    Genel

    2009 Polis Koleji Sınavı ile ilgili çok sayıda yakalama kararı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.