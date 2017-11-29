AYM'den Kılıçdaroğlu'nun başvurusu hakkında karar

Anayasa Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2012'de Başbakan olduğu dönemde Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edilmesinin "ifade özgürlüğünün ihlali" olmadığına hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, 31 Ocak ve 7 Şubat 2012'de partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmalarda, "kişilik haklarına saldırıda" bulunduğu gerekçesiyle iki ayrı dava açtı.

Her iki davada da mahkemeler, söz konusu grup konuşmalarında, "Ey hırsızlar, yolsuzluk yapanlar, eğer başınıza bir şey gelmesini istemiyorsanız, hırsızlık ve yolsuzluk yapmadan önce Sayın Başbakan ile temasa geçin, irtibat kurun kimse size dokunamaz.", "Yalan söylüyor.", "Kardeşliğin, sevginin ve birliğin dinini fitne çıkararak, nefret üreterek, bölücülük yaparak kullanmak ancak sana yakışır.", "Sen dindar değilsin, din tüccarısın.", "Ahlaktan uzak başbakan" sözlerini kullanan Kılıçdaroğlu'nu 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

Yargıtayın yerel mahkemelerin kararını onamasının ardından Kılıçdaroğlu, "fahiş tutarda tazminat ödemeye mahkum edilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, "ifade özgürlüğü ihlali" olmadığına hükmetti. Başvuru konusunun, halka mal olmuş siyaset adamları arasında geçtiği için eleştiri sınırlarının sıradan bir insana göre daha geniş olduğu belirtilen kararda, başvurucunun, Başbakanla girdiği polemik sırasında kullandığı kimi sözlerin kişisel saldırı içerdiği kaydedildi.

Verilen tazminat cezasının miktarının orantılı olduğu vurgulanan kararda, başvurucunun "ifade özgürlüğünün ihlal edilmediği" belirtildi.