AYM’den Pamukova tazminatı

Anayasa Mahkemesi (AYM) 2004 yılında 41 kişinin vefat ettiği Pamukova tren kazası için “hayat hakkı ihlâli” dedi ve ölenlerin yakınlarına 30 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Demiryolu taşımacılığının kişilerin yaşamı ve vücut bütünlüğü bakımından birtakım riskler ihtiva ettiğini belirten AYM, kamu makamlarının gerekli güvenlik tedbirlerini alması gerektiğini bildirdi. Kamuoyunda “hızlandırılmış tren” olarak bilinen İstanbul-Ankara seferinde trenin vagonları, Sakarya’nın Pamukova ilçesinde raylardan çıkmış ve kazada 41 kişi vefat ederken 89 kişi de yaralanmıştı. Kazayla ilgili bilirkişi raporunda 80 km hızla gidilmesi gerekirken trenin hızının 130 km olduğu tesbit edilmişti.

Kazada vefat eden Fevziye Yarlıgan’ın yakınları Burcu ve Yücel Demirkaya’nın başvurusu üzerine AYM’den karar çıktı. AYM devletin yaşama hakkı kapsamındaki pozitif yükümlülüklerinin usule ilişkin bir yönü bulunduğuna dikkat çekerek “Devletin hayat hakkı kapsamındaki pozitif yükümlülüklerinin usule ilişkin yönü doğal olmayan her ölüm olayını bütün yönleriyle ortaya konmasını ve sorumlu kişilerin belirlenmesine imkân tanıyan bağımsız bir soruşturma yürütülmesini gerektirmektedir.” dedi.