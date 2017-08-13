AYM’den polisin o yetkisine tırpan

Anayasa Mahkemesi, İç Güvenlik Paketi’nin, polise yargı kararı olmaksızın ev ve üst arama yetkisi veren maddesini oy birliğiyle iptal etti.

BirGün’ün haberine göre CHP’nin başvurusunu değerlendiren mahkeme söz konusu maddeyi Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ederken, diğer maddelerin iptal istemini ise kabul etmedi. İptal edilen maddede, ‘Kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hâllerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir’ hükmü yer alıyordu. Kararın, Resmî Gazete’de yayımlandıktan altı ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

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