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23 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

AYM, hak ihlâllerini görmezden geldi

23 Eylül 2018, Pazar 21:15
Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurularda verilen hak ihlâli kararlarında 2018 yılında keskin bir düşüş eğilimi göze çarpıyor.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre AYM’ye 2012’de 1342, 2013’te 9 bin 897, 2014’te 20 bin 578, 2015’te 20 bin 376 başvuru yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından ilân edilen OHAL uygulamaları dolayısıyla 2016’da başvuru sayısı 80 bin 756, 2017’de 40 bin 530’e ulaştı. 2018’de ise başvuru sayısı 27 bin 356. Ferdi başvuru hakkı tanınmasından bugüne kadar geçen sürede mahkeme, 2 bin 879 ihlâl kararı verdi. İhlal kararları arasında uzun yargılamalar önemli bir yer tuttu. Toplam ihlâllerin yüzde 76’sı yani 2 bin 200’ü adil yargılanma hakkına ilişkin oldu. Adil yargılanma hakkına dair ihlâllerin de 1815’i yani yüzde 80’i makul sürede yargılanma hakkının ihlâline yönelik verildi. Sırasıyla diğer en fazla hak ihlâli kararı verilen başlıklar ise mülkiyet hakkı, özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, ifade hürriyeti, yaşama hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı ihlâli. Ancak AYM’ye yapılan başvuru sayıları her geçen yıl artarken, verdiği ihlâl kararı sayısı ise son beş yılın gerisine düştü. 2014’te 378 ihlâl veren AYM, 2015’te 544, 2016’da 771, 2017’de 922 ihlâl kararı verirken, bu yıl ise 236 hak ihlâline hükmetti. 

Rekor başvuru sayılarının görüldüğü önceki iki yılın birikmiş dâvâları olduğu göz önüne alınırsa bu sayılar keskin bir düşüşe işaret ediyor.

Etiketler: aym
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