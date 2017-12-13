AYM, imamlara siyaset yasağını görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı personel için 'siyasetle ilgilenme yasağı' düzenlemesinin iptali başvurusunu görüşecek.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun aktardığına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilat yasasının tüm Diyanet personeli için getirilen 'siyasetle ilgilenme yasağı' düzenlemesinin iptali için yapılan başvuru genel kurul gündemine gelecek. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile iptali istenen düzenleme, imamların ‘siyasi partilerin herhangi birini veya onların tutum ve davranışını övmesi ve yermesi’ni yasaklıyor. Bu hareketi tahkikatla sabit olanlar ihraç ediliyor. Yüksek mahkeme düzenlemeyi iptal ederse, imamlar hem siyasetle ilgilenecek, hem de Devlet Memurları Yasası’na göre sadece terfileri durdurulacak.

Yerel mahkemenin iptalini istediği düzenleme, 1965 tarihli yasanın içinde yer alıyor. Pek çok maddesi değiştirilen, anayasaya aykırılığı gerekçesiyle iptal edilen yasanın bu düzenlemesi ilk gününden bu yana içeriğini koruyor. Düzenleme, “Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunun, her derecesinde görev alan personel, Memurin Kanunu’nun hizmetliler için yasak ettiği siyasi faaliyetten başka, dini görevi içinde veya bu görevin dışında, her ne surette olursa olsun, siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışlarını övemez ve yeremez” ifadelerini içeriyor.

İMAMLARA VERİLEN CEZA İHRAÇTI

Devlet Memurları Yasası’na göre memurlar siyasi partiye üye olamaz, herhangi bir siyasi partinin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz, görevlerini yerine getirirlerken siyasi düşünceyle yapamaz, hiçbir şeklide siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz. Bu disiplin hükümleri imamlar için de geçerli. Ancak Devlet Memurları Yasası’nda sadece siyasi partiye üye olmak suçu, ihraç cezası ile karşılanıyor. Bunun dışında görevin yerine getirilmesinde 'siyasi düşünce ayrımı yapmak' suçunun cezası sadece 'terfi durdurma.' İptali istenen 1965 tarihli yasa ise imamlara siyasetle ilgilenmeleri durumunda ihraç cezası getiriyor.

İptali istenen madde “Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanların, ilgili ve yetkili mercilerle işine son verilir” ifadelerini içeriyor. İhracı gerektiren düzenlemenin, yüksek mahkeme tarafından iptal edilmesi durumunda imamlar camide olsun veya olmasın, siyasi partilerin birini övebilecek, diğerini yerebilecek. Devlet Memurları Yasası’na göre ise sadece 'terfi durdurma cezası alacak.'