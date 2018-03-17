"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

AYM kararının arkasında

17 Mart 2018, Cumartesi
Anayasa Mahkemesi (AYM), yazar Şahin Alpay’ın tutukluluğuna ilişkin 11 Ocak’ta verdiği hak ihlali kararının yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine kendisine yapılan ikinci başvuruyu karara bağladı.

Şahin Alpay tahliye edildi

AYM, tutuklu gazeteci Alpay için ikinci kez ihlal kararı verdi. AYM, geçen 11 Ocak’ta yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tutukluluğuna ilişkin hak ihlali kararı vererek tahliyeye hükmetmişti. Ancak İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin ‘hak ihlali’ kararına rağmen Alpay’ın tutukluluğunun devamına karar vermişti.

ERDOĞAN VE JAGLAND NE DEMİŞTİ?

1 Mart’ta toplanan AİHM, Altan ve Alpay’ın haklarının ihlal edildiğine hükmetti. AİHM, kararını gerekçesiyle birlikte 20 Mart tarihinde açıklayacağını duyurdu. Bunun üzerine hükümetin davaya bakışı değişti. 6 Mart’ta Yargıtay’ın kuruluş yıldönümü sempozyumunda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Herkes gibi biz de mahkemelerimizin kararlarına neticede uyuyoruz, uymaya da devam edeceğiz” mesajını verdi. Daha önce bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu Genel Sekreteri horbjorn Jagland, AYM’ye bireysel başvuru hakkının çok önemli olduğunu belirterek, “AYM kararlarına saygı gösterilmezse bu mahkemeye yapılan başvuruların tamamı doğrudan AİHM’ye gelir. AİHM, AYM’nin artık etkili bir iç hukuk yolu olmadığı sonucuna varırsa bu dosyalar hakkında karar verir” uyarısında bulundu.

MAHKEME ÜYELERİ ANLAŞAMADI

Jagland’ın açık uyarısının ardından Anayasa Mahkemesi, sürpriz bir şekilde Şahin Alpay’a ilişkin hak ihlalinin uygulanmaması olayını dün yapacağı toplantının gündemine aldı. “Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” başvurusunu kabul eden AYM, bu yönde ihlal kararı verdi. Ancak mahkemenin üyelerinin, gerekçe konusunda anlaşamadığı, bu nedenle müzakerelere bugün devam edileceği öğrenildi.

Dün kararını açıklayan AYM, Alpay’ın tutukluluğunda ‘hak ihlali’ olduğunu hükmetti.

Etiketler: aym, şahin alpay
Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barış ve merhamet kazanacak

    Hükümet tarımı ayak bağı görüyor

    Hiçbir dönemde bu kadar hukuksuzluk olmadı

    Geleceğimiz faize boğuluyor

    “Şimdi oku, kabirde okuyamazsın!”

    Yahudiler, İsrail Devletine destek vermiyor

    1 numarayı söyledim

    Gençliğin önündeki en büyük tehlike

    Risale-i Nur’un basımını kim engelledi?

    Şahin Alpay tahliye edildi

    AYM'den Alpay kararı: Alt mahkemeler AYM kararlarını tartışamaz

    Binlerce kişi Afrin'i terk etti

    Alman hükümeti cami saldırılarını kınadı

    Ölümünün 15. yıl dönümünde 'Filistin'in kızı Rachel Corrie'

    Rusya'da gökten 'altın' yağdı

    AKP'ye oy verenler de OHAL'e karşı

    Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi

    İngiltere Türk vatandaşlarına süresiz oturum hakkını kaldırdı

    ''Bunları neyle izah edeceksiniz?"

    Rachel Corrie’ye saygıyla... ''Zulüm bizdense ben bizden değilim''

    En Çok Okunanlar

    Genel

    1 numarayı söyledim
    Genel

    Hiçbir dönemde bu kadar hukuksuzluk olmadı
    Genel

    Barış ve merhamet kazanacak
    İslam YAŞAR

    Risale-i Nur’un basımını kim engelledi?
    Misbah ERATİLLA

    Köftelerin tesbihatı
    Süleyman KÖSMENE

    Ecnebi oyunlarıyla İslâmiyet’te inkılâp yapılmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman'a göre vaizler nasıl olmalı?
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’da İsra Sûresi’nin 44. Âyeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Gençliğin önündeki en büyük tehlike

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.