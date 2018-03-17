AYM kararının arkasında

Anayasa Mahkemesi (AYM), yazar Şahin Alpay’ın tutukluluğuna ilişkin 11 Ocak’ta verdiği hak ihlali kararının yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine kendisine yapılan ikinci başvuruyu karara bağladı.

Şahin Alpay tahliye edildi

AYM, tutuklu gazeteci Alpay için ikinci kez ihlal kararı verdi. AYM, geçen 11 Ocak’ta yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tutukluluğuna ilişkin hak ihlali kararı vererek tahliyeye hükmetmişti. Ancak İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin ‘hak ihlali’ kararına rağmen Alpay’ın tutukluluğunun devamına karar vermişti.

ERDOĞAN VE JAGLAND NE DEMİŞTİ?

1 Mart’ta toplanan AİHM, Altan ve Alpay’ın haklarının ihlal edildiğine hükmetti. AİHM, kararını gerekçesiyle birlikte 20 Mart tarihinde açıklayacağını duyurdu. Bunun üzerine hükümetin davaya bakışı değişti. 6 Mart’ta Yargıtay’ın kuruluş yıldönümü sempozyumunda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Herkes gibi biz de mahkemelerimizin kararlarına neticede uyuyoruz, uymaya da devam edeceğiz” mesajını verdi. Daha önce bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu Genel Sekreteri horbjorn Jagland, AYM’ye bireysel başvuru hakkının çok önemli olduğunu belirterek, “AYM kararlarına saygı gösterilmezse bu mahkemeye yapılan başvuruların tamamı doğrudan AİHM’ye gelir. AİHM, AYM’nin artık etkili bir iç hukuk yolu olmadığı sonucuna varırsa bu dosyalar hakkında karar verir” uyarısında bulundu.

MAHKEME ÜYELERİ ANLAŞAMADI

Jagland’ın açık uyarısının ardından Anayasa Mahkemesi, sürpriz bir şekilde Şahin Alpay’a ilişkin hak ihlalinin uygulanmaması olayını dün yapacağı toplantının gündemine aldı. “Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” başvurusunu kabul eden AYM, bu yönde ihlal kararı verdi. Ancak mahkemenin üyelerinin, gerekçe konusunda anlaşamadığı, bu nedenle müzakerelere bugün devam edileceği öğrenildi.

Dün kararını açıklayan AYM, Alpay’ın tutukluluğunda ‘hak ihlali’ olduğunu hükmetti.