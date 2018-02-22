AYM'nin bireysel başvuru kararlarına ulaşmak kolaylaştı

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından bugüne kadar verilen tüm bireysel başvuru kararlarının gerekçeleri, daha kolay erişilebilir hale getirildi.

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar yapılan 173.479 başvurudan 137.063'ünü karara bağladı. Vatandaşların Türkiye'deki yargılamanın son noktası olarak gördükleri bireysel başvuru hakkına ilişkin tüm bu kararların gerekçeleri, daha kolay ulaşılabilmesi için yenilendi. Kurumun internet sitesinde 'Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankasının Bireysel Başvuru Kararları' kısmı (KBB Bireysel), tasarımı değiştirilerek, yeniden hizmete sunuldu. Yenilenen uygulamayla Anayasa Mahkemesi'ne yapılan ve karara bağlanan tüm bireysel başvuruların sonuçlarına daha kolay erişilmesi, sistemli şekilde tasnif edilen verilerin daha şeffaf hale getirilmesi amaçlandı. Tasarımı değiştirilen 'KBB Bireysel'de yeni filtreleme alanları oluşturuldu. Bu filtreleme alanlarında kararlara daha hızlı ve kolay ulaşım amacıyla 'karar kimlik bilgileri' ve 'inceleme sonuçları' gibi ayrıntılar eklendi. Uygulamaya ayrıca kullanıcıların sistemi nasıl kullanabileceklerini anlatan bir 'yardım' butonu dahil edildi. Bilgi bankasına Anayasa Mahkemesinin internet sitesinin https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

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