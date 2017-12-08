AYM'nin 'hak ihlali' kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

Anayasa Mahkemesi, taşınmazının bir bölümünden yüksek gerilim hattı geçen ve ödenen bedele itiraz eden başvurucuyu haklı bularak, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, başvurucunun, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki taşınmazının bir bölümü üzerinden yüksek gerilim hattı geçirilmesi amacıyla idari irtifak kurulması kararı aldı.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamamasının ardından idare, bedel tespiti davası açtı.

Bilirkişi raporu çerçevesinde mahkeme, idari irtifak bedelini 19 bin 105 lira olarak belirledi. Temyiz üzerine Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, "Tespit edilen metrekare birim fiyatına ilave edilecek objektif değer artırıcı unsur oranının yüzde 10 oranında olacağı düşünülmeden daha yüksek oranda objektif değer artış oranı kabul eden bilirkişi raporuna göre fazladan bedele hükmedilmesinin doğru görülmediği" gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtayın kararına uyan yerel mahkeme, yeniden yapılan değerlendirme sonucu kamulaştırma bedelini 16 bin 166 lira olarak tespit etti. Mahkeme, daha önce fazladan hükmedilen tutarın ilgili idareye iadesine karar verdi.

Mahkemenin, bozma üzerine verdiği kararın onanmasının ardından başvurucu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine yönelik karar veren Anayasa Mahkemesi, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.