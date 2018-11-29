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29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

AYM: Tutuklu, ücretini verdiği yayını alabilir

29 Kasım 2018, Perşembe
CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNA GÖRE, HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLU MAHKEMELERCE YASAKLANMAMIŞ YAYINLARI, BEDELİNİ ÖDEYEREK TALEP ETME HAKKINA SAHİP.

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Kanun ve tüzük

5275 sayılı Kanunun 62. maddesine ve ilgili Tüzüğün 43/1-ı maddelerine göre, “Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan  bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir.” 

AYM kararı

Anayasa Mahkemesi de bir tutuklunun başvurusunu değerlendirdiği 12 Eylül 2018 tarihli kararının 34. maddesinde “başvurucunun emanet hesabına ücretinin yatırılması haklinde İnfaz Kurumu idaresi aracılığıyla süreli ve süresiz yayın talep etme hakkı bulunduğunu” vurguladı. Sadece müstehcen ve kurum güvenliğini tehlikeye atan, mahkeme kararıyla yasaklanmış yayınlar bu hakkın kapsamı dışında.

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AYM: Tutuklu ücretini verdiği yayını alabilir

Anayasa Mahkemesi, 12 Eylül 2018 tarihli kararında ücretinin yatırılması halinde infaz kurumu idaresi aracılığıyla süreli ve süresiz yayın talep etme hakkı olduğunu vurguluyor.

Bazı cezaevlerinde Risale-i Nur ve gazetemize yönelik keyfi uygulamalara devam ediyor. Kanunen yasak olmayan yayınların cezaevlerine girişine yönelik  Anayasa Mahkemesi’nin 12 Eylül 2018 tarihli kararının 34. Maddesi’nde şu ifadeler yer alıyor; “Başvurucunun emanet hesabına ücretinin yatırılması haklinde İnfaz Kurumu idaresi aracılığıyla süreli ve süresiz yayın talep etme hakkı olduğu gibi İnfaz Kurumu kütüphanesinden yararlanma hakkı da bulunmaktadır.” Menemen T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan bir tutuklu, “Ceza ve infaz kurumunda ders kitapları hariç kargo yoluyla ya da ziyaretçiler tarafından getirilen dokümanların içeriye alınmaması nedeniyle ifade özgürlüğü ve haberleşme hürriyeti ve aile hayatına saygı hakkı ile maddî manevi varlığı koruma ve geliştirme hakkının ihlâl edildiğini iddia ederek, AYM’ye 10 Temmuz 2017’de başvuruda bulunmuştu. Başvuruyu inceleyen AYM ise verdiği kararda, cezaevi yetkililerinin ücretinin yatırılması halinde istenilen kanunen de suç olmayan yayının engellenemeyeceğini yönünde açıklamada bulundu.

Gazete ve kitap yasal hak

Gazetemizin 9 Mayıs 2017 tarihli manşetinde de benzer bir keyfi uygulamayı gündeme getirerek ‘Cezaevinde Gazete ve Kitap Yasal Hak’ başlığıyla kamuoyuyla paylaşmıştık. Konuyla ilgili haberimiz şu şekildeydi; “Kocaeli İnfaz Hâkimliği 23 Şubat 2017 tarihinde verdiği karar:  “İlgili yasa ve tüzükteki düzenlemelerden, süreli ve süresiz yayınlardan faydalanmanın ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular açısından bir hak olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır.” Yasanın hak olarak tanıdığı bir konuda cezaevi idaresince kısıtlamaya gidilmesinin yasal dayanağı yok. Ayrıca hükümlü ve tutukluların kitap ve yayınları okuması hem boş zamanlarının değerlenmesi, hem ruh sağlıklarının korunması açısından çok önemli.” 

İstanbul – Ülker Yılmaz Caba

Etiketler: yeni asya
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