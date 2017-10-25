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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

AYM’ye başvurular 5 kat arttı

25 Ekim 2017, Çarşamba
AYM Genel Sekreter Yardımcısı Murat Anzaklı en çok hak ihlali kararının adil yargılanma hakkının ihlali iddiasına dayanılarak verildiğini kaydetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Anzaklı, Anayasa Mahkemesi’ne en çok bireysel başvurunun adil yargılanma hakkı ile ilgili yapıldığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi ardından başvuruların inanılmaz derecede arttığını dile getiren Anzaklı, en çok ihlâl kararının ise adil yargılanma hakkının ihlâli iddiasına dayanılarak verildiğini kaydetti. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile ortak yürütülen ‘Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi’ kapsamında ‘Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Öne Çıkan Sorunlar’ konulu bölgesel toplantı Gaziantep’te yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Anzaklı, Anayasa Mahkemesi’nin yaklaşık 5 yıldır bireysel başvuru kabul ettiğini ve 15 Temmuz darbe girişimi ardından başvurularda büyük artış olduğunu dile getirdi. Anzaklı, yıllık 20 bine yakın olan başvuru sayısının 1 Temmuz 2017 yılı itibari ile 107 bine çıktığını ifade etti

En çok başvuru ‘adil yargılanma hakkı’ ihlali dolayısıyla

Anayasa Mahkemesi’ne en çok başvurunun ve ihlalin ‘adil yargılanma hakkı’ kapsamında yaşandığını aktaran Anzaklı şöyle devam etti: Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurular incelendiğinde ise şöyle bir istatistik çıkıyor karşımıza; en çok başvuru adil yargılama hakkı kapsamında geliyor. 2’inci sırada kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, mülkiyet hakkı, yaşama hakkı ile işkence ve kötü muamele yasağı hakkı, ifade hürriyeti, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ve örgütlenme özgürlüğü alanında başvuruların geldiğini görmekteyiz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum en çok başvuru maalesef, ‘adil yargılanma hakkı’ kapsamında yapılmakta ve en çok ihlal kararımızda adil yargılanma hakkının ihlali iddiasına dayanılarak verilmektedir.Adil yargılanma hakkı kapsamında da, en çok maalesef kronik bir problemimiz. Adil yargılama hakkından sonra ise en çok başvuru gözaltı ve tutuklamalara ilişkin olarak kişi hürriyeti ve güvenliği kapsamında kalmakta. Buna ilişkinde en çok uzun tutukluluk, tutuklama kararlarının gerekçesizliği veya devam eden tutukluluk hallerinin gerekçesizliğine dayanmaktadır.”

Günlük 700-800 başvuru gelmeye başladı

15 Temmuz sonrasında da Anayasa Mahkemesi’ne başvurularda önemli bir nitelik değişikliği yaşanmaya başladığını söyleyen Anzaklı, “Belki 15 Temmuz’dan sonra biz mahkeme olarak en çok, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı kapsamında başvuru yapılacağını düşünmüştük. Hazırlıklarımız aslında buna yönelik yapılmıştı ama en çok başvuru meslekten çıkarmaya yönelik oldu. Biz bu başvuruları komisyonun yetkisi alanında yada idari yargının yetki alanında olduğu için kabul edilemezlik ile sonuçlandırdık. Bu dosyalar Anayasa Mahkemesine 15 Temmuz’dan önce günlük 80-100 arası başvuru alırken 15 Temmuz sonrası günlük 700-800 başvuru gelmeye başladı” diye konuştu. 

 

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