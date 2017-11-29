AYM'ye bireysel başvuruların üçte biri sonuçlandı

Anayasa Mahkemesine , 2012-2017 yıllarında 161 bin 218 bireysel başvuru yapılırken, bunların üçte biri karara bağlandı, üçte ikisinin ise dosyası görülmeye devam ediyor.

Anayasa Mahkemesinin 2018 yılı bütçe tasarı kitapçığına göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Siyasi Partiler Yasasına muhalefetleri nedeniyle 49 siyasi parti hakkında kapatma davası açıldı. Bu davaların 25'i kapatma kararı ile sonuçlandırılırken, 19 dava reddedildi, 1 dava birleştirildi, 4 dava da düşürüldü.

Yüksek Mahkemeye, bireysel başvuruların başladığı tarih olan 23 Eylül 2012 ile 4 Temmuz 2017 tarihleri arasındaki yaklaşık beş yıllık dönemde, toplam 161 bin 218 bireysel başvuru yapıldı. Bunların 55 bin 484'ü karara bağlandı, 105 bin 734'ünün ise dosyası görülmeye devam ediyor.

Anayasa Mahkemesine son 10 yılda en çok dava 2016 yılında (205), en az dava ise 2009 (94) yılında açıldı. 207 dava ile en çok dava 2012 yılında sonuçlandırıldı.

2007-2011 yılları arasında Yüksek Mahkemede derdest olan dava sayısı fazla iken, 2012 yılından itibaren düşüşe geçti. Bu yılın haziran ayı itibarıyla derdest olan dava sayısı 62 olarak gerçekleşti.

Son 11 yılda Anayasa Mahkemesinde toplamda bin 566 dava açıldı, devredenlerle birlikte bu davaların bin 760'ı sonuçlandırıldı.