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23 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Ayşe öğretmen 10 gün içinde iki aylık kızıyla hapse girecek

23 Aralık 2017, Cumartesi 10:32
İki yıl önce Beyaz Show’a telefonla bağlanıp “Çocuklar ölmesin” dediği için hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik (‘Ayşe öğretmen’) 10 gün içinde iki aylık kızı Deran’la cezaevine girecek.

Programın ardından Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim’de onanmıştı.

21 Ekim’de doğum yapan ‘Ayşe öğretmen’e aldığı ceza tebligat yoluyla bildirildi. Çelik’in 10 gün içinde iki aylık kızı Deran’la birlikte cezaevine girmesi gerekiyor.

Ne olmuştu?

Kanal D’de Beyazıt Öztürk’ün canlı yayınlanan programına telefonla katılarak Diyarbakır’dan aradığını ve Ayşe Çelik adında bir öğretmen olduğunu belirten konuk şunları söylemişti: “Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar medyada çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Yazık! İnsanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın.” 

Öğretmenin sözlerinin ardından, hassasiyeti için kendisine teşekkür eden Öztürk, “Elimizden geldiğince biz de duyurmaya gayret ediyoruz, emin olun. Ama bu söyledikleriniz bir kez daha bize ders oldu. Daha fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Oradaki insanlara selam olsun” demişti.

Daha sonra bir açıklama yapan Öztürk, Ayşe öğretmenin sözleri nedeniyle özür dilemişti: “Ben çok içinden geldim bu milletin. Terör örgütünün orada neler yaptığını her gün izliyoruz. Güvenlik güçlerinin nasıl zor şartlar altında çalıştığını hepimiz biliyoruz. Üzüldüm biz hep millete, vatana bağlılıkla büyüdük. Şansızlık oldu mu diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum ama istemeden birini kırdıysak özür dilerim. Ama lütfen kimse beni politikaya malzeme etmesin. Ben bu zamana kadar politikadan uzak durmaya çalıştım, şimdi ise tam ortasındayım. İşimi çok seviyorum ve işime de devam edeceğim Kanal D’de. İstemeden bir şey yaptıysam özür diliyorum.”

Daha sonra hem Çelik, hem de programın sunucusu Beyaz ve program sorumlusu hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Programın sunucusu Beyazıt Öztürk, savcılık ifadesinde “Söylediklerini duymadım, aklımdan şehitler geçti” demişti.

Ayşe Çelik’le beraber Çelik’e destek olmak için kendilerini ihbar eden 38 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması Bakırköy 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Çelik duruşmaya katılmazken savcı, ‘Ayşe öğretmen’ için ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla 7,5 yıla  kadar ceza talebinde bulundu. Savcı, diğer 38 kişi içinse beraat talep etti.

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