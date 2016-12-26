Aysel Tuğluk gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı.

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